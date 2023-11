Sfida Roma-Juve per Conte, il Napoli resta indietro: cifre ‘ufficiali’

Conte alla Roma, testa a testa in Serie A e Napoli sorpassato: le cifre sono ‘ufficiali’. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In casa Roma c’è in questo momento grandissima attenzione nei confronti di un presente destinato ad avere grandissimo peso sulle scelte attese nelle prossime settimane e mesi. Come noto, infatti, quanto raccolto dalla squadra in campo, anche questa volta, avrà ripercussioni anche sulle casse dei Friedkin e, dunque, sulle possibili decisioni ponderate ai piani alti di Trigoria in vista di un futuro che resta tutto da apparecchiare e scrivere.

Le incertezze e le attese principali riguardano in questa fase soprattutto la posizione di José Mourinho, una cui permanenza nella Capitale non può adesso essere aprioristicamente esclusa ma il cui spessore e la cui situazione contrattuale non possono che generare grandissimi attenzioni a livello europeo e non solo. Attualmente legato alla Roma fino al prossimo 30 giugno 2024, lo Special One continua ad essere squisitamente e saldamente inserito nel tessuto (anche sociale) di una piazza e di una città che, quasi all’unisono, continua a credere tantissimo nelle sue qualità e nel suo operato.

Ritorno Conte in Serie A, testa a testa Roma-Juventus: il Napoli resta ‘indietro’

Al di là delle volontà dei tifosi e del rendimento di una squadra che ha comunque ancora tanto da dimostrare, ai piani alti di Trigoria sono previsti momenti di importanti valutazioni, volte a prendere quanto prima una decisione circa la posizione del tecnico, valutando altresì un aspetto di importanza ancor meno trascurabile: se Mourinho dovesse lasciare davvero la Roma a giugno, chi prendere?

La rosa di nomi ha fin qui toccato una pluralità di elementi, generando una nobilissima attenzione soprattutto intorno alla posizione di Antonio Conte, reduce dall’addio al Tottenham e da una parentesi di congedo durante la quale ha preferito declinare le avances del Napoli per una panchina ad interim, attendendo il giusto momento per tornare ad allenare, magari in Serie A.

Proprio dal nostro campionato sono arrivate le principali avances verso il leccese, accostato, tra le varie, proprio a Napoli, Roma e Juventus. Lo scorso mese, come si ricorderà, il tecnico aveva strizzato l’occhio proprio alle piazze partenopea e capitolina, senza però lasciando intravedere con chiarezza le proprie possibili decisioni per il prossimo anno.

In attesa di novità ufficiali, intanto, anche i bookmakers hanno attenzionato l’attuale situazione dell’ex CT e, nello specifico, secondo Sisal, gli approdi più probabili restano quelli alla Juventus o alla Roma, ambedue quotati 4 volti la posta in palio. Segue subito il Napoli: una firma con De Laurentiis è quotata a 7.50. Più remote le piste Manchester United o Milan, che valgono ad oggi rispettivamente 9.50 e 12 volte l’importo scommesso.