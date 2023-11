Siparietto Mourinho a Trigoria: El Shaarawy protagonista (VIDEO)

Durante l’allenamento di rifinitura a Trigoria, alla vigilia di Servette-Roma, José Mourinho ha parlato con El Shaarawy. Ecco la spiegazione fornita ai cronisti.

La Roma è tornata a lavorare a Trigoria, per la rifinitura alla vigilia della trasferta in casa del Servette. I giallorossi voleranno in Svizzera tra poche ore, nel pomeriggio ci sarà anche la conferenza stampa di Josè Mourinho dalla terra elvetica. La sfida di domani rappresenta un banco di prova importante per i giallorossi, chiamati ad invertire il trend in trasferta in questa stagione. La sconfitta di Praga è costata il primo posto nel gruppo G di Europa League, con la differenza reti che sorride fin qui allo Slavia Praga nel girone. Durante l’allenamento lo Special One si è intrattenuto a colloquio con Stephan El Shaarawy.

Vigilia di Europa League in casa Roma, con José Mourinho che lancia un clamoroso indizio di formazione in vista della sfida in casa del Servette. Poco fa la squadra giallorossa è scesa in campo a Trigoria per preparare la penultima giornata del girone G di Europa League. La squadra guidata dallo Special One è a caccia di vittorie fuori dallo stadio Olimpico e domani ha la possibilità di riscattare la brutta sconfitta rimediata in casa dello Slavia Praga. Buone notizie dall’infermeria per il tecnico portoghese, che ha ritrovato in gruppo Gianluca Mancini, dopo il fastidio accusato in casa contro l’Udinese

Mourinho a colloquio con El Shaarawy, la spiegazione fornita ai cronisti (VIDEO)

In campo, per un lavoro individuale e con la palla, si è rivisto anche Tammy Abraham, ai box dai primi di giugno. Durante la seduta di allenamento il tecnico portoghese si è reso protagonista di un siparietto che ha coinvolto i cronisti presenti e Stephan El Shaarawy.

Il tecnico giallorosso è stato a colloquio con il Faraone a Trigoria, in seguito al dialogo con il numero 92 della Roma, Mourinho è uscito allo scoperto con i cronisti presenti nel centro sportivo giallorosso. Ecco il video in cui si sente lo Special One sbilanciarsi in vista di domani: