Servette-Roma, recupero lampo UFFICIALE: Mou sorride due volte

Rifinitura a Trigoria alla vigilia di Servette-Roma. José Mourinho sorride due volte, c’è il recupero ufficiale per la sfida europea ed un’altra buona notizia in ottica futura.

La Roma prepara a Trigoria la trasferta di Europa League in casa del Servette. La squadra giallorossa è partita col piede giusto in campionato dopo la sosta di novembre, conquistando tre punti pesanti all’Olimpico contro l’Udinese. Ora la missione è quella di trovare continuità in trasferta, prima in Europa League poi in campionato. Domani sera i giallorossi affronteranno gli svizzeri del Servette, per l penultima giornata del gruppo G della competizione europea. Nella rifinitura di Trigoria arrivano buone notizie per mister Mourinho.

Altre due gare dal peso specifico importante attendono la Roma di José Mourinho lontano dallo stadio Olimpico. Dopo aver acciuffato i tre punti contro l’Udinese in casa, che sono valsi il quinto posto in classifica, domani i giallorossi tornano in campo in Europa. Per la penultima giornata del girone G di Europa League la squadra allenata dallo Special One farà visita agli svizzeri del Servette, terza forza del gruppo europeo. Dopo la trasferta in terra elvetica i giallorossi affronteranno il Sassuolo al Mapei Stadium, con l’obbligo di centrare due vittorie consecutive lontano dallo stadio casalingo. In questi minuti la squadra di Mourinho è in campo a Trigoria per la rifinitura, ci sono due buone notizie per lo Special One.

Servette-Roma, Mourinho recupera Mancini a Trigoria: le ultime su Abraham

La prima riguarda il recupero lampo di Gianluca Mancini, in gol nella vittoria contro i friulani ed in dubbio in vista della trasferta in Svizzera. Il difensore centrale ha smaltito il fastidio fisico accusato contro l’Udinese e sta lavorando con il resto del gruppo nella rifinitura a Trigoria.

Qualora le risposte fisiche siano positive si può ipotizzare il suo utilizzo dal primo minuto in vista di Servette-Roma, altrimenti spazio alla soluzione Cristante arretrato, oppure l’alternativa Celik adattato da centrale. La seconda buona notizia, in ottica futura, riguarda Tammy Abraham. Il centravanti britannico è sceso in campo sotto gli occhi dei giornalisti, per lavorare individualmente e con la palla. Ecco il video da Trigoria: