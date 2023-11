Sassuolo-Roma, UFFICIALE l’arbitro: allarme rosso Mou

Sassuolo-Roma, l’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali ufficiali per la quattordicesima giornata. Scatta l’allarme rosso per José Mourinho.

La Roma domani sera tornerà in campo in Europa League, in casa del Servette. Domenica poi ci sarà una nuova trasferta, nella tana del Sassuolo. In vista della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A, l’AIA ha da poco ufficializzato le designazioni arbitrali. La scelta dei vertici designatori evoca cattivi ricordi per José Mourinho, tra i quali un cartellino rosso recentissimi sventolato alla panchina giallorossa.

Roma a caccia di continuità dopo la convincente vittoria interna ai danni dell’Udinese. Ora la squadra giallorossa è chiamata ad invertire il trend anche fuori dalle mura amiche dello stadio Olimpico, prima in Europa League poi a stretto giro di posta in campionato. Domani sera la squadra giallorossa giocherà in casa del Servette, per la penultima giornata del Gruppo G della competizione europea. L’undici guidato da José Mourinho è attualmente al secondo posto dopo la sconfitta in casa dello Slavia Praga, servirà vincere e se possibile con un buon bottino di reti in casa degli svizzeri domani sera. Domenica pomeriggio poi sarà la volta della trasferta emiliana in casa del Sassuolo, ecco le designazioni arbitrali ufficiali comunicate dall’AIA.

Sassuolo-Roma, designazioni arbitrali ufficiali: dirige Marcenaro, c’è Di Bello al Var

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha scelto Matteo Mercenaro per dirigere la sfida tra Sassuolo e Roma. Si tratta del primo incrocio da arbitro per il fischietto ligure, che è stato il quarto uomo dell’ultima sfida dei giallorossi in campionato, contro l’Udinese di Cioffi.

Durante la gara è stato sventolato il cartellino rosso in faccia a Salvatore Foti, secondo allenatore sulla panchina della Roma. Il vice Mourinho è stato colpito anche da due giornate di squalifica. Non il migliore viatico in vista del primo incrocio in assoluto col fischietto della sezione di Genova. I guardalinee saranno Garzelli e Moro, mentre al Var è stato scelto Di Bello. Anche questo nome evoca tante polemiche in casa giallorossa, con Mourinho in prima fila dai tempi della sfida in casa del Napoli nell’aprile del 2022.