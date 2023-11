Europa League, la Roma vuole subito gli ottavi: tutte le combinazioni

Roma, Mourinho può ancora passare il girone di Europa League e approdare al prossimo turno come primo in classifica evitando i playoff

La Roma domani scende in campo per la quinta giornata de Girone G di Europa League. La partita contro gli svizzeri è fondamentale perché permette ai giallorossi di rimanere in corsa per la qualificazione alla prossima fase del torneo della Uefa, ma non solo. In palio c’è il primo posto che i giallorossi si sono fatti passare sotto il naso durante la partita con lo Slavia Praga in Repubblica Ceca, persa 2-0 a inizio novembre.

Un successo con i biancorossi avrebbe permesso di passare il turno come prima del raggruppamento evitando così i playoff. Due partite inutili, come le ha definite lo stesso Mourinho, che hanno il risultato solo di aumentare la fatica e il rischio di infortuni per una rosa già fragile. Un successo il 9 novembre avrebbe permesso anche di affrontare le prossime gare in campionato con più serenità, con la possibilità di fare turnover in vista della rincorsa al quarto posto che significa Champions League.

Nei prossimi giorni ci sarà un tour de force importante per la Roma che ha una serie di scontri diretti e partite difficili di fila. Arrivarci senza dover pensare all’Europa League sarebbe stato un grande traguardo, ma ora il gioco è fatto e continuare a guardare a quello che sarebbe potuto essere non ha più senso.

Europa League, tutti gli incroci per la qualificazione della Roma

È molto più utile per i tifosi, per lo Special One e per i giocatori, guardare quali risultati possono essere utili per riuscire a passare il turno e mettere in cassaforte l’approdo ai playoff di Europa League o ancora meglio la qualificazione per primi, che significa approdo diretto agli ottavi.

La sconfitta è di sicuro il risultato che va evitato a tutti i costi, visto che permetterebbe addirittura al Servette di tornare in corsa per il secondo posto. Un pareggio, invece, assicurerebbe il passaggio del turno alla Roma, ma con lo spettro del secondo posto. Se lo Slavia Praga dovesse vincere, infatti, questo sarebbe quasi del tutto compromesso, mentre in caso di stesso risultato allora il discorso si rimanderebbe all’ultima giornata. Una vittoria della Roma sarebbe il risultato migliore perché permetterebbe di arrivare primi, ma segnare un gran numero di reti sarebbe obbligatorio per il primo posto.