Addio Roma, la firma non arriva: messaggio UFFICIALE per Pinto

Roma, uno dei calciatori titolari di Mourinho è in scadenza di contratto e per adesso i discorsi per la firma non ci sono ancora stati

La Roma oggi scenderà in campo contro il Servette per la penultima giornata del Girone G di Europa League, quella fondamentale per rimanere aggrappati alla qualificazione. I giallorossi hanno come obiettivo quello di passare per primi in modo da evitare i playoff che ci sono dopo la fase a gruppi. Una vittoria contro lo Slavia Praga avrebbe permesso di accedere facilmente a questo turno, ma i biancorossi sono riusciti a vincere all’Eden Arena.

Ora le possibilità di qualificazione per la Roma sono ancora tante, ma l’incubo secondo posto è sempre lì ad attendere i giallorossi in caso di pareggio o addirittura sconfitta. Per evitare questa ipotesi, Mourinho ha suonato la carica in conferenza stampa avvertendo gli svizzeri di voler vincere segnando un gran numero di gol. Per farlo si affiderà a tanti dei suoi titolari, ma alcuni rimarranno in panchina in modo da poter riposare in vista della partita di domenica.

Uno di questi dovrebbe essere Leonardo Spinazzola, che in questa stagione non ha brillato, così come gli altri esterni presenti in rosa. I giallorossi, infatti, hanno un problema sulle fasce che non riescono a spingere come Mourinho vorrebbe per servire nel miglior modo possibile Lukakau e gli altri attaccanti.

Calciomercato Roma, parla l’agente di Spinazzola: “Rinnovo? Discorsi prematuri”

L’apporto di Spinazzola fino ad oggi non è stato dei migliori ed è stato messo in discussione anche dai tifosi, che sperano di rivederlo al livello mostrato durante l’Europeo vinto dall’Italia nel 2021. In quella competizione, l’esterno numero 37 della Roma ha rappresentato l’asso nella manica della Nazionale.

A fine stagione scadrà il suo contratto e i discorsi per il rinnovo non hanno ancora avuto piede. In un’intervista a Tuttomercatoweb, il suo agente Davide Lippi ha parlato proprio della situazione con la Roma: “Ancora i discorsi sono prematuri, il calciatore è molto sereno. Ha un’età tale per cui non è condizionato, gioca e dà il massimo per la Roma, per il resto c’è tempo“. Delle parole che allontano la frma sul contratto, ma solo ai prossimi mesi, quando sarà possibile fare una stima migliore delle prestazioni e dello stadio di Spinazzola. Sulle sue tracce, poi, ci sono anche diversi club soprattutto dall’Arabia: “Naturalmente andando a scadenza è normale che abbia tante attenzioni“.