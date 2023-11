Calciomercato Roma, sfida a Milan e Napoli a gennaio: ha già deciso

Calciomercato Roma, gran ritorno e rinforzo da 25 milioni di euro: sfida a Napoli e Milan. Il giocatore ha già deciso, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come si è spesso evidenziato, la corrente parentesi stagionale pare destinata ad avere grandissime ingerenze in casa Roma, sia in campo nazionale che continentale. Se in Serie A, infatti, bisognerà cercare di dare continuità ai buoni risultati fin qui ottenuti dopo le prime e importantissime difficoltà di inizio campionato, in Europa League sarà fondamentale affrontare i rimanenti 180 minuti con l’obiettivo di preservare la qualificazione, confidando altresì fino all’ultimo momento nell’approdo diretto agli ottavi di finale.

Lo stesso Mourinho, nella giornata di ieri, ha sottolineato la delicatezza e l’importanza della trasferta contro il Servette, da affrontare con l’archiviazione delle difficoltà vissute a Praga e con l’obiettivo ultimo di apparecchiare nel migliore dei modi quei presupposti che permettano di sperare di arrivare al primo posto nel girone. Nel frattempo, proprio mentre sui campi di Trigoria continua un lavoro che permetta di continuare a seguire la nobile falsariga fin qui tracciata dalla squadra, ai piani alti Tiago Pinto e colleghi sono non meno consapevoli della delicatezza dell’attuale momento.

Calciomercato Roma, corsa a tre per Kiwior: preferenza e priorità già espresse

Come noto, infatti, diverse situazioni contrattuali e l’imminenza del calciomercato invernale impongono valutazioni e ponderazioni a numerosi addetti ai lavori della società, Friedkin inclusi. Proprio da tale punto di vista, in attesa di comprendere cosa accadrà a giocatori o elementi vicini alla scadenza contrattuale come gli stessi Mourinho e Pinto, in casa Roma non si perde di vista la sempre più vicina campagna acquisti invernale.

Durante il mese di gennaio, infatti, la priorità resterà quella di provare a corroborare quantitativamente e qualitativamente lo scacchiere, provando a cogliere le opportune e intelligenti occasioni di mercato. Proprio per quanto riguarda le retrovie capitoline, non sfuggano dunque gli ultimi aggiornamenti di Footmercato, relativi agli interessi provenienti dalla Serie A per Jakub Kiwior. L’ex difensore dello Spezia, passato all’Arsenal per 25 milioni di euro, ha fin qui attirato le attenzioni di Milan e Napoli, oltre che della stessa Roma.

Stando a quanto si legge, l’ipotesi per lui maggiormente stimolante resta quella rossonera, al netto della priorità da lui data alla permanenza all’Arsenal: pur non rifiutando aprioristicamente un ritorno in Italia, infatti, Kiwior vorrebbe provare a giocarsi ancora le proprie carte in Premier League.