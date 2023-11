Formazioni ufficiali Servette-Roma: ribaltone Mourinho

Formazioni ufficiali Servette-Roma, ecco le scelte di Mourinho in vista del match di stasera in Svizzera. I giallorossi vogliono prendersi i tre punti

Una sfida che la Roma vuole vincere. Lo ha detto a chiare lettere ieri Mourinho durante la conferenza stampa. E se vogliamo dirla tutta una sfida che la Roma deve vincere se vuole pensare ancora al primo posto in classifica, quello ch garantirebbe l’accesso ai quarti di finale di Europa League senza passare dallo spareggio con una squadra retrocessa dalla Champions.

Tre punti fondamentali per i giallorossi insomma, e anche le scelte di Mou danno un’indicazione precisa: la sua squadra vuole vincere infatti in campo dal primo minuto ci vanno quasi tutti i migliori. Pochi cambiamenti, sperando di chiudere presto la questione e magari far girare qualcuno nella ripresa. Ma andiamo a vedere, quindi, le scelte del tecnico giallorosso in vista di questa delicata sfida.

Formazioni ufficiali Servette-Roma, le scelte di Mourinho

C’è Cristante in difesa per Mourinho. Con Llorente e Ndicka a completare il reparto visto che Mancini non sta benissimo. In mezzo al campo Aouar, Paredes e Bove, sugli esterni Celik a destra ed El Shaarawy a sinistra. Davanti la coppia Dybala e Lukaku.

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Aouar, Paredes, Bove, El Shaarawy; Dybala, Lukaku