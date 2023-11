Lukaku bianconero, fulmine a ciel sereno Roma: hanno detto sì

I dubbi legati al futuro di Romelu Lukaku non sono stati ancora sciolti in maniera definitiva. L’ipotesi bianconeri ritorna prepotentemente in auge. La situazione.

Approdato alla Roma negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, Romelu Lukaku si è preso la Roma sulle spalle. L’attaccante belga, che non ha faticato più di tanto a calarsi nella nuova realtà, si è integrato perfettamente negli schemi di José Mourinho.

Anche quando non segna, Big Rom sa sempre come rendersi protagonista. Contro l’Udinese, ad esempio, il grande lavoro spazio alla porte del numero 90 giallorosso ha permesso a Dybala e ad El Shaarawy di muoversi con disinvoltura nel cono d’ombra indirizzato dalle manovre del belga. Grande leader da un punto di vista tecnico e non solo, Lukaku sta calamitando anche le attenzioni mediatiche. Il suo futuro, infatti, resta un rebus ancora da sciogliere. L’ex centravanti dell’Inter è infatti approdato nella Capitale con la formula del prestito secco, senza obbligo né diritto di riscatto. La Roma dovrà dunque intavolare una nuova trattativa con il Chelsea per apparecchiare la tavola alla permanenza di Lukaku anche il prossimo anno. Gli ostacoli, però, di certo non mancano.

Calciomercato Roma, il Newcastle non perde di vista Lukaku: pronta la maxi offerta

Innanzitutto non è da trascurare la valutazione che il Chelsea fa di Lukaku. I Blues, infatti, non sono disposti a lasciar partire il proprio attaccante per una cifra inferiore ai 38 milioni di sterline. I rapporti tra la Roma e il Chelsea sono molto buoni il che potrebbe favorire un’operazione in ottica futura. Tuttavia, non sono pochi gli altri club che stanno monitorando l’evolversi della situazione.

Tra questi, occhio soprattutto al Newcastle. Secondo quanto riferito da voetbalkrant, infatti, i Magpies non avrebbero alcun problema a versare nelle casse del Chelsea la cifra richiesta dai londinesi per lasciar partire il proprio attaccante. Alla ricerca di un profilo con il quale rivitalizzare il reparto offensivo, il Newcastle avrebbe cominciato a sondare in modo esplorativa la situazione per capire i margini di manovra. Nel caso in cui non riuscisse a mettere le mani su un nuovo attaccante già a gennaio, il Newcastle potrebbe porre basi importanti per l’acquisto di un nuovo 9 già in estate. Il che rappresenterebbe un ostacolo non da poco per la Roma. A quel punto, infatti, i giallorossi dovrebbero fare i conti con la disponibilità economica dei Magpies, protagonista già nella scorsa estate di una sessione di mercato importante. Staremo a vedere cosa succederà.