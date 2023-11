Nuovo bomber per la Roma: 15 gol in 10 partite, c’è la clausola

Calciomercato Roma, c’è il nuovo bomber per i giallorossi che si sono inseriti nella corsa. Quindici gol in 10 partite. E c’è già la clausola rescissoria

Il prezzo è fissato, visto che c’è una clausola rescissoria attiva. Di certo non sarà facile battere la concorrenza. Ma sulle tracce del centravanti, stando a quanto riportato dal giornalista Santi Aouna, ci sarebbe anche la Roma di Mourinho. Occhio però all’inserimento del Manchester United che avrebbe già chiesto delle informazioni sul sul conto.

I giallorossi sarebbero interessati al centravanti dello Stoccarda Serhou Guirassy, 27 anni, guineano naturalizzato francese che sta disputando una grossa stagione in Germania. Non ci sono solo i giallorossi e il club di Premier League, però, che avrebbero iniziato a muoversi. Ma in Italia interesserebbe anche al Milan e, sempre in Inghilterra, si sarebbero accesi i radar del Newcastle. Concorrenza importante e anche abbastanza agguerrita, a quanto pare.

Calciomercato Roma, Pinto su Guirassy

Dicevamo: il costo del cartellino è fissato e non sembra poi una cifra così alta da poter mettere paura, soprattutto per quello che il giocatore sta dimostrando proprio in questo momento. Per prenderlo servono 17,5 milioni di euro che sono quelli della clausola rescissoria. Insomma, i giallorossi ci potrebbero fare un pensiero anche per il prossimo anno, ma in questo momento lo United sembra in vantaggio visto che sembrerebbe si sia mosso anche con una certa insistenza.

Certo, non c’è un’offerta e non c’è nessuna trattativa avviata, ma solamente un contatto per capire se si può muovere nel corso della prossima sessione di mercato. Guirassy in questa stagione ha realizzato 15 reti in 10 partite e servito anche un assist. Da incorniciare, quindi, per il momento.