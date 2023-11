Piove sul bagnato per la Roma: nuova tegola UFFICIALE

Servette-Roma, la squadra giallorossa non va oltre il pari in terra svizzera. Il primo posto del girone, salvo miracoli, è compromesso in Europa League, ed arriva una nuova tegola per Mou.

Non è bastato il solito Romelu Lukaku alla Roma in Europa League. I giallorossi non vanno oltre il pari in casa del Servette, e con lo Slavia Praga che ha acciuffato all’ultimo la vittoria in casa dello Sheriff ora il primo posto è un miraggio. La squadra guidata da Mourinho quasi sicuramente dovrà affrontare i play off della competizione europea, contro le retrocesse dai gironi di Champions League. Inoltre, in vista dell’ultima giornata casalinga del girone europeo, José Mourinho non avrà a disposizione Evan Ndicka. Il difensore ivoriano è stato ammonito al minuto 92esimo ed era l’unico diffidato dei suoi.