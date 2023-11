Probabili formazioni Servette-Roma, Mourinho ha deciso: partono dal 1′

Probabili formazioni Servette-Roma, queste le possibili scelte di Mourinho per la penultima gara di Europa League.

Soffermarci sull’importanza della partita di oggi sarebbe ovviamente superfluo e pleonastico, soprattutto rispetto a quanto già felicemente spiegato da José Mourinho nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, durante la quale ha evidenziato per l’ennesima volta come l’obiettivo della Roma resti quello di provare fino alla fine a centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Euorpa League. Anche in questo caso il motivo è presto spiegato, alla luce degli ormai ben noti vantaggi che deriverebbero dal risparmio delle fatiche dei sedicesimi.

Senza pensare troppo alla rimpianta sconfitta di Praga, evitabile per provare ad archiviare la pratica ancor prima e a gestire nel migliore dei modi le energie nelle ultime due gare del girone, la Roma dovrà adesso restare vivamente concentrata sia sui prossimi impegni di campionato che sui 180 minuti europei che, a partire da stasera, la attendono per i responsi finali di un girone affrontato sin dal primo momento con la massima serietà e consapevolezza nei propri mezzi.

Servette-Roma, le probabili scelte di Mourinho per la penultima del girone di Europa League

In attesa delle scelte ufficiali, dunque, si riportano di seguito le probabili formazioni della sfida Servette-Roma, in programma quest’oggi alle ore 21, in terra svizzera. Sottovalutare l’avversario, come noto, risulterebbe a dir poco rischioso, anche alla luce del felice percorso fin qui condotto dagli uomini di Weiler, sconfitti l’ultima volta proprio dai giallorossi nel 4-0 dell’Olimpico il 5 ottobre.

Dopo lo scacco contro Pellegrini e compagni, infatti, il Servette non ha più perso e si è distinto per un percorso non poco felice, sia in campionato che in Europa League, competizione nella quale, seppur in modo flebile, continua a vantare delle speranze di passaggio del turno. Fondamentale, dal loro punto di vista, provare a imporsi sulla Roma, arrivata in queste ore in Svizzera con un non meno veemente e necessario anelito alla vittoria.

Per provare a soddisfarlo, ricordando dell’attuale situazione medica di diversi giocatori e dei tanti impegni che attendono la squadra prossimamente, la squadra schierata dallo Special One potrebbe essere la seguente, con il ritorno alla titolarità dal primo minuto di El-Shaarawy e Belotti.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Paredes, Cristante, Bove, El Shaarawy, Belotti, Lukaku