Calciomercato Roma, addio insieme a Mourinho: resta in Serie A

Calciomercato Roma, addio a fine anno e possibile affondo già a gennaio: saluta insieme a Mourinho. Doppia sfida in Serie A.

Le questioni da affrontare in casa Roma restano certamente numerose e sono state fin qui in grado di ricevere importanti e nobili attenzioni dagli addetti ai lavori, ben consapevoli della delicatezza dell’attuale parentesi giallorossa, sia sul terreno di gioco che da un punto di vista dirigenziale. Come noto, infatti, la corrente parentesi stagionale potrebbe risultare non poco importante ai fini del degno proseguimento del raddrizzato percorso in Serie A, in attesa dei responsi ufficiali ma ormai già ben più che avviati in ambito europeo.

Dopo la partenza sprint e l’imposizione casalinga contro lo Slavia Praga, infatti, gli uomini di Mourinho hanno trovato un solo punto negli ultimi due incontri europei, cestinando in modo quasi definitivo la possibilità di vincere il girone e risparmiare fatiche importanti alla ripresa della competizione durante il mese di febbraio. Frattanto, senza troppi voli pindarici che distolgano l’attenzione dal presente, si ricordi come in questo momento Tiago Pinto siano ben attenti anche all’imminente campagna acquisti, con uno sguardo soprattutto alla questione difensore.

Calciomercato Roma, addio Belotti e possibile tentativo già a gennaio: ci sono Fiorentina e Monza

Se la ricerca di un nobile e funzionale rinforzo nelle retrovie rappresenta l’attuale priorità della società capitolina, è altrettanto giusto sottolineare come tanti altri aspetti siano destinati a ottenere e ricevere grandi attenzioni, anche in vista delle possibili evoluzioni che potrebbero verificarsi a partire dal mese di giugno.

Come noto, le attuali condizioni contrattuali di alcuni giocatori e di tesserati come gli stessi Pinto e Mourinho, rendono un’ipotetica separazione a fine anno uno scenario tutt’altro che utopistico. Alla già ben nota lista, però, si aggiunga anche un altro importante nome, quello di Andrea Belotti. Come riferiscono le penne di Stop and Goal, infatti, l’ex Torino potrebbe salutare la Capitale la prossima estate, abbandonando una realtà da lui scelta, tra i vari motivi, anche e forse soprattutto per la non più scontata presenza di Mourinho.

Stando a quanto si può leggere, sul Gallo ci sarebbe un doppio interesse in Serie A, legato all’ambizioso progetto di Galliani al Monza e alla necessità della Fiorentina di ovviare alle defezioni in termini prolifici degli attaccanti di Vincenzo Italiano. I toscani potrebbero fare un tentativo già a gennaio ma, se davvero le strade tra Belotti e la Roma dovessero separarsi, il momento più probabile risulta ad oggi essere quello della prossima estate.