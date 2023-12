Calciomercato Roma, messo alla porta da Mou: addio dopo 6 mesi

Calciomercato Roma, rottura totale tra Mourinho ed uno degli ultimi arrivati in casa giallorossa. Il calciatore potrebbe essere ceduto già nella finestra di gennaio da Pinto.

Nel post partita di Servette-Roma, gara terminata sull1-1 a Ginevra, José Mourinho ha usato toni duri contro i propri calciatori. Il tecnico portoghese ha alzato la voce, definendo la squadra colpevole di atteggiamenti superficiali ed ha parlato di occasione sprecata per chi gioca meno. Un nuovo attacco alle prestazioni dei suoi, che col pareggio in terra svizzera vedono compromettersi, quasi matematicamente la possibilità di qualificarsi primi nel girone. Sul banco degli imputati, non direttamente dal tecnico, ci sono finiti diversi calciatori.

Il tecnico portoghese ha criticato fortemente la prestazione dei suoi in quel di Ginevra. Mourinho ha attaccato l’atteggiamento troppo superficiale di alcuni suoi giocatori e le scelte del tecnico parlano chiaro in tal senso. Il primo cambio nella sfida europea di ieri ha visto la sostituzione dell’impalpabile Houssem Aouar, protagonista dell’ennesima prova anonima nella sua avventura in giallorosso. Il centrocampista algerino è arrivato in estate a parametro zero dal Lione e, dopo aver ben impressionato nella preparazione estiva, ha visto sempre meno il rettangolo da gioco.

Calciomercato Roma, ennesima bocciatura per Aouar: può salutare a gennaio

José Mourinho lo aveva già criticato in Europa League, dopo la vittoria trovata in casa dello Sheriff Tiraspol, invitandolo ad avere meno timore in campo. Ieri, seppur non direttamente, la sua sostituzione è stata il chiaro segnale di una nuova bocciatura da parte del tecnico portoghese.

La situazione ora potrebbe prendere una svolta in vista della sessione di calciomercato invernale. Secondo quanto scrive Calciomercato.com infatti il centrocampista algerino potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane da Tiago Pinto. La partecipazione alla Coppa d’Africa rappresenta un ostacolo non da poco, e l’ipotesi di un prestito a metà stagione appare remota. Più concreta la possibilità di un addio in estate, la cessione dell’algerino permetterebbe di fare una plusvalenza secca alla società giallorossa, dopo l’ingaggio a parametro zero dal Lione negli scorsi mesi.