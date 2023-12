Calciomercato Roma, sfida al Milan e doppio ritorno: hanno già risposto

Calciomercato Roma, sfida al Milan e nuovo tentativo dopo il primo ‘no’: doppia alternativa e gran ritorno. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che in casa Roma c’è una certa delusione per il risultato maturato dalla squadra di Mourinho nella serata di ieri, compromettendo in modo quasi definitivo il passaggio da prima classificata nel girone di Europa League, è altrettanto giusto evidenziare come la realtà giallorossa stia vivendo, comunque, un buon momento di forma, in grado di garantire, seppure in una regione di classifica corta quanto piena, la vicinanza alla zona Champions League.

La lunghezza del campionato, ovviamente, impedisce valutazioni e previsioni a gittata troppo ampia ma, in seguito alle grandi difficoltà vissute dalla squadra a inizio stagione, la Roma pare comunque aver trovato una sua dimensione, consapevole dei propri margini di miglioramento ma altrettanto conscia dell’esigenza di provare a limare le non poche defezioni emerse in questi mesi. Un certo aiuto, infine, potrebbe giungere anche dalle decisioni di Tiago Pinto, nel corso di un calciomercato invernale in vista del quale pare già iniziare a muoversi qualcosa.

Calciomercato Roma, primo ‘no’ al Milan per Kiwior: le ultime

Come noto, infatti, la Roma è da tempo sulle tracce di elementi che possano approdare alle giuste condizioni, rinforzando soprattutto quelle regioni di campo che abbiano rappresentato i motivi di difficoltà principale per Mourinho e i suoi uomini. Da tale punto di vista, dunque, non sorprenderà l’interesse degli addetti ai lavori verso la ricerca di profili che corroborino la zona difensiva, prossima a perdere Ndicka nel mese di gennaio per la Coppa d’Africa e rimasta da quasi tre mesi, ormai, senza il proprio pilastro, Chris Smalling.

La speranza di avere il centrale inglese nuovamente a disposizione quanto prima, unitamente al recupero sempre più vicino di Kumbulla, non leniscono la volontà del club di provare a fiutare le giuste possibilità per consegnare a Mourinho almeno un altro difensore dopo Natale. In una lista che ha fin qui compreso tanti nomi come quelli di Chalobah, Sarr o Dier, anche il profilo di Kiwior pare continuare a stimolare. L’ex Spezia, oltre che al Napoli, è stato accostato anche a Roma e Milan e sul suo conto giungono dalla redazione di Gianluca Di Marzio importanti novità.

Il Milan, infatti, avrebbe fatto un tentativo per riportare l’ex bianconero in Italia ma l’Arsenal, dopo l’esborso di 25 milioni di euro, non ha intenzione di lasciarlo partire in prestito. I rossoneri, intanto, continuano a insistere per strappare il sì di fronte ad una proposta di prestito con riscatto, mentre si continuano a sondare altri nomi tra cui il possibile ritorno di Gabbia. Il tutto, senza dimenticare della pole position di Kelly per il mese di giugno.