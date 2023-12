Il doppio indizio impacchetta l’affare: Milan KO, gode solo la Roma

Dall’Inghilterra trapela un’importante indiscrezione, che potrebbe ridisegnare in maniera importante le strategie della Roma. L’effetto domino è immediato.

Sebbene sia ancora prematuro fare un bilancio complessivo della stagione, è già possibile passare in rassegna pregi e difetti di una Roma che fatica a trovare continuità di rendimento e di prestazione. Pur insidiando le posizioni nobili della classifica in campionato, la compagine di Mourinho alterna buone prove a prestazioni deludenti. Il pareggio contro il Servette ne è una testimonianza tangibile.

Falcidiati da numerosi infortuni che hanno obbligato lo Special One a scelte obbligate in molte apparizioni ufficiali, la Roma potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare quei reparti che fino a questo momento hanno maggiormente faticato. A tal proposito un focus sulla difesa è inevitabile. Il faticoso recupero dall’infortunio di Chris Smalling ha pesato come una spada di Damocle nelle scelte di José Mourinho. Gli impegni con la sua Nazionale di Evan Ndicka farà il resto. Motivo per il quale Pinto mira a sfruttare occasioni intriganti grazie alle quali poter puntellare il reparto difensivo. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che i fari dei giallorossi siano nuovamente puntati in Premier League. Tra i difensori finiti nel mirino della Roma, infatti, c’è da tempo anche Eric Dier, in rotta di collisione con il Tottenham e ormai ad un passo dal dire addio agli Spurs.

Calciomercato Roma, da Kelly a Dier: tourbillon Milan, così cambia tutto

Legato al club inglese da un contratto in scadenza nel 2024, Dier ha calamitato l’interesse di diversi club in Premier League e in altri campionato. La Roma sarebbe intrigata all’idea di mettere le mani sull’inglese, che però sta valutando l’evolvere della situazione. Restio a lasciare il Tottenham a gennaio, Dier preferirebbe arrivare a giugno – in scadenza di contratto – per valutare con più tranquillità il da farsi.

Le mosse del Tottenham, però, potrebbero cambiare le carte in tavola. Secondo quanto evidenziato dal Daily Mirror, gli Spurs potrebbero avallare un doppio colpo in entrata a stretto giro di posta. Dopo aver sondato Kelly del Bournemouth, obiettivo già del Milan, gli Spurs sarebbero intrigati all’idea di perfezionare l’accordo per il difensore centrale brasiliano Lucas Beraldo. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo ma molto bravo anche con i piedi, il talentuoso centrale sta già facendo parlare di sé. Inserito nella lista dei desideri del Tottenham così come Todibo, Beraldo intriga e non poco gli Spurs, desiderosi di affondare il colpo per anticipare la concorrenza. Laddove ciò avvenisse a gennaio, le porte per l’addio di Dier sarebbero implicitamente spalancate. La Roma osserva con attenzione.