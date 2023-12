Agenti a Trigoria: Pinto ha messo nero su bianco

Calciomercato Roma, giorni caldi a Trigoria in vista del mercato di gennaio. Viavai di agente e intermediari con Pinto che segue due piste

Tempo di incontri. Di intermediari che propongono dei giocatori. Di agenti che mettono sul piatto le prestazioni del proprio assistito. A Trigoria, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è iniziato il via vai di uomini che propongono a Pinto soprattutto difensori. Sì, perché c’è un grosso problema nella Roma in questo momento.

Un problema che potrebbe diventare ancora più pesante nel prossimo mese di gennaio, quando Ndicka partirà per la Coppa d’Africa. Sì, perché di Smalling non c’è nessuna notizia e nessuna certezza: non si sa realmente quando il difensore inglese potrebbe tornare in campo. Una situazione che ormai ha stancato pure i tifosi.

Calciomercato Roma, le due piste di Pinto

Insomma, sappiamo benissimo che la Roma è alla ricerca di un difensore centrale e i nomi nel mirino sarebbero due: Pablo Marì del Monza e Theate del Rennes. Nomi interessanti che hanno in comune una cosa: il fatto di conoscere il campionato italiano e che quindi non hanno bisogno di nessun tempo di adattamento. Sì, perché anche e il secondo in questo momento gioca in Francia, ha un passato al Bologna, quindi ha bene in mente quelle che sono le dinamiche del massimo campionato italiano.

Non sarà per niente facile comunque prenderli: tutte e due infatti sono titolari nei rispettivi club e quindi ho Pinto sgancia la cifra richiesta, o magari inserisce l’obbligo di riscatto alla fine dell’anno, oppure sarà difficile accontentare Mourinho con uno dei due. Di certo c’è che lo Special One di almeno un difensore ne ha bisogno. Forse due anche visto che dalla difesa a tre non ci si muove. E sarà compito di Pinto riuscire in qualche modo ad accontentarlo.