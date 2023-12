Altro stop UFFICIALE: salta Sassuolo-Roma

Altro stop ufficiale: lo ha annunciato il tecnico in conferenza stampa. Salta Sassuolo-Roma e non è l’unico indisponibile

Domani sera – inizio alle 18 – torna in campo la Roma di Mourinho. E lo fa nella difficile trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. I giallorossi mentalmente non ci arrivano al meglio dopo il pareggio contro il Servette, mentre i neroverdi sono pronti a vendere cara la pelle e volano sulle ali dell’entusiasmo dopo la sfida vinta nel recupero contro l’Empoli.

Dionisi, tecnico degli emiliani, ha parlato in conferenza stampa, dimostrando di avere il giusto rispetto verso la formazione giallorossa. “La Roma è una squadra di grande livello, molto fisica, con individualità importanti, mi aspetto una Roma che non molla mai, una Roma forte” ha detto. E poi annunciato un forfait importante, un ex, in vista del match di domani.

Sassuolo-Roma, out Missori

Il Sassuolo la scorsa estate dalla Roma ha preso Vina – che ci sarà dall’inizio – Volpato e Missori, che però di spazio ne hanno trovato poco per ora. “Missori non sarà della partita per un piccolo problemino nei giorni scorsi, lo rivaluteremo per la prossima settimana, probabilmente rientrerà, è una cosa da poco. Volpato sta crescendo e se continuerà a crescere troverà spazio” ha sottolineato il tecnico, che non potrà contare dopo l’infortunio nemmeno sulle prestazioni di Viti.

“La Roma è una grande squadra, composta da grandi giocatori e un grande allenatore. Sarà difficile a prescindere dal nostro storico. Sappiamo che abbiamo le armi per incidere durante la partita, dobbiamo essere più cinici sui palloni sporchi e spesso non lo siamo” ha chiuso Dionisi. Che sogna il colpo grosso contro i giallorossi. Alle 15 infine, e la potrete seguire con noi di Asromalive.it. è prevista la conferenza stampa di Mourinho.