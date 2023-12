Calciomercato Roma, Mourinho snobbato: sogna il gran ritorno

A Trigoria urgono nuove forze in difesa, ma un invito di Mourinho sarebbe stato sostanzialmente ignorato da un suo ex calciatore.

L’attuale panorama difensivo giallorosso è piuttosto precario e, fornire a Mou un nuovo difensore già a Gennaio, appare ormai come una priorità difficilmente procrastinabile.

Nelle ultime ore, secondo il Corriere della Sera, lo Special One avrebbe messo nel mirino una sua vecchia conoscenza del calcio inglese, che, tuttavia, sembrerebbe deciso a rifiutare l’invito di Mou.

Mou viene messo da parte?

Con Smalling e Kumbulla particolarmente affezionati all’infermeria e N’Dicka pronto a fare le valige per la Coppa d’Africa, l’emergenza difesa inizia a farsi pressante. L’impiego di Brian Cristante nel trio di difensori centrali è un ripiego difficilmente applicabile per più partite, come platealmente dimostrato nell’ultimo match contro il Servette. Le indiscutibili qualità di Brian, almeno per quanto emerso fino ad oggi, sono da riservare il più possibile al centro del campo, dove l’ex Atalanta garantisce un piacevole equilibrio. Ecco perché, da qualche settimana, la ricerca di un innesto da coinvolgere a metà stagione, si è necessariamente intensificata. Il nome che lo stesso José avrebbe avanzato è quello di Eric Dier, difensore e centrocampista del Tottenham.

Classe ’94, Dier è a pochi passi dal concludere la sua avventura con gli Spurs, ma il suo futuro è ancora avvolto dalle nubi. Tuttavia, secondo talkSPORT, le intenzioni di Dier confluirebbero in un trasferimento all’estero. Questa nuova avventura, però, sempre da quanto affermato da talkSPORT, non segnerebbe il ricongiungimento con Mou, ma un altro ritorno. Difatti, il difensore britannico sarebbe contento di fare il suo ritorno allo Sporting CP, dove esordì tra i professionisti all’inizio della sua carriera. Dal punto di vista meramente contrattuale, per Dier questa è l’ultima stagione vincolata e, di conseguenza, verrà svincolato a partire dalla fine del campionato.