Derby e tradimento choc: Tiago Pinto passa all’incasso

Calciomercato Roma, il derby a sorpresa può far incassare un tesoretto a Tiago Pinto. Contatti già avviati e tradimento clamoroso in vista: ecco tutti i dettagli.

Nel mese di dicembre la Roma scenderà in campo in sei occasioni, a partire dalla trasferta di Sassuolo domani pomeriggio, fino ad arrivare al big match in casa della Juventus in programma il 30/12. In queste settimane l’attenzione, oltre che sulle sfide decisive in campo, si sposta anche sulle manovre future di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese in vista del calciomercato di riparazione può cercare nuovi innesti per allungare la coperta nel pacchetto arretrato a disposizione di Josè Mourinho. Con la lente d’ingrandimento della UEFA sui conti della squadra giallorossa, una grossa mano al manager della Roma può arrivare da nuove cessioni.

La Roma è a caccia di riscatto fuori dalle mura amiche dello stadio Olimpico. Dopo la convincente vittoria ai danni dell’Udinese in casa i giallorossi sono stati fermati sul pari a Ginevra dal Servette. La squadra guidata da José Mourinho vede sfumare, salvo veri e propri miracoli all’ultima giornata, il primo posto nel gruppo G di Europa League. Ora l’occasione per riscattarsi in trasferta è rappresentata dalla sfida in casa del Sassuolo di Dionisi, in programma domani pomeriggio alle 0re 18 al Mapei stadium.

Calciomercato Roma, contatti in Brasile per il ritorno di Vina: Pinto pronto ad incassare col derby

Proprio nella squadra neroverde milita il terzino uruguaiano Matias Vina, ceduto dalla Roma al Sassuolo in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo aver trovato spazio in Premier League, sempre in prestito al Bournemouth, l’ex Palmeiras sta trovando continuità in casa emiliana e domani attende la sua ex squadra.

Novità importanti emergono sul futuro del laterale mancino, sbarcato a Trigoria nell’estate del 2021. Il classe ’97 sarebbe finito nuovamente nel mirino del campionato brasiliano al Corinthians. Lo storico avversario nel derby con il Palmeiras, avrebbe già avviato i contatti per la prossima stagione. Il derby Paulista con tradimento aprirebbe le porte ad un incasso a sorpresa dal Brasile per Tiago Pinto, a riportare la notizia è stato il sito brasiliano Br.bolavip.com .