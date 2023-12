Calciomercato Roma, tutti gli indizi portano in Premier: colpo low-cost

Calciomercato Roma, José Mourinho a caccia di rinforzi low-cost a gennaio. Il tecnico avrebbe dato mandato a Tiago Pinto per affondare il colpo in Premier League.

La Roma di Mourinho tornerà in campo domani pomeriggio in casa del Sassuolo, per la quattordicesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa è chiamata a reagire dopo il passo falso di Ginevra, dove il pareggio per 1-1 contro il Servette ha compromesso salvo miracoli il primo posto nel girone G di Europa League. La trasferta in terra emiliana rappresenta la chance di riscattarsi dopo il passo falso in Svizzera e cercare di curare quel mal di trasferta che sta affliggendo la squadra giallorossa. Nel frattempo arrivano nuovi indizi che vedono Tiago Pinto pronto a pescare dalla Premier League in vista del calciomercato invernale.

La Roma è attesa dalla sfida al Mapei stadium domani pomeriggio, in casa del Sassuolo di Dionisi. La squadra giallorossa non vuole perdere terreno nella corsa al quarto posto, distante tre punti ed occupato dal Napoli che affronterà l’Inter, e cercare di tornare alla vittoria lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico. La sfida in casa della squadra emiliana sarà la prima di sei sfide importanti nel mese di dicembre, che si chiuderà con le delicate gare contro Napoli e Juventus. In vista di gennaio poi piovono indizi in ottica calciomercato invernale che vedono Tiago Pinto pronto a pescare nuovamente dalla Premier League.

Calciomercato Roma, doppio indizio per il colpo Dier: Mou lo ha chiesto a Pinto

Nel post partita di Servette-Roma José Mourinho ha criticato senza giri di parole la prestazione dei suoi, parlando di vera e propria occasione persa per chi ha giocato meno fin qui. Con il mese di gennaio che si avvicina, e la finestra di calciomercato di riparazione che incombe, torna calda la pista che vede i giallorossi pronti a pescare dal Tottenham in Premier League.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, José Mourinho avrebbe indicato a Tiago Pinto il primo nome nella lista dei rinforzi di gennaio in Eric Dier. Il calciatore britannico, in scadenza ed ai margini delle scelte del tecnico degli Spurs, può essere impiegato sia da centrale difensivo, dove manca Smalling, sia da mediano, dove non è arrivato un rinforzo con le caratteristiche dell’ex Matic.