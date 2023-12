Roma avvisata, ribaltone UFFICIALE: “Felice di essere qui”

La presa di posizione non è tardata ad arrivare. Accostato a diversi top club in giro per l’Europa, sta calamitando l’attenzione mediatica. Roma avvisata: le ultimissime.

Sebbene la stagione sia entrata nel vivo, con impegni in rapida successione sia in campo nazionale che internazionale, i rumours di mercato cominciano sicuramente a tenere banco. Ne sa qualcosa la Roma, che potrebbe sfruttare la prossima sessione invernale di calciomercato per puntellare l’organico con innesti funzionali allo scacchiere di José Mourinho.

Soprattutto per il reparto arretrato si potrebbero aprire scenari interessanti. A meno di cessioni improvvise, però, almeno a gennaio si cercherà di intavolare trattative in prestito o con formule affini nel contenuto e nella sostanza. Il discorso potrebbe invece cambiare in ottica estiva. Con più tempo di programmazione, infatti, non è escluso che la Roma intervenga con maggiore efficacia per rinforzare settori del campo specifici. A tal proposito, occhio ai possibili sviluppi per il reparto arretrato. Un profilo che intriga particolarmente i giallorossi è infatti quello di Radu Dragusin. Protagonista di una stagione fin qui disputata ad ottimi livelli con la maglia del Genoa, che ne ha sancito la definitiva consacrazione, il centrale rumeno fa gola a diversi club, in Italia e all’estero.

Calciomercato Roma, l’agente di Dragusin allo scoperto: “Felice di essere al Genoa”

In tempi non sospetti accostato anche alla Roma, Dragusin piace e non poco ad alcune compagini della Premier League, pronte a darsi battaglia per il suo acquisto. Intervistato ai microfoni di tuttojuve.com, però, l’agente del calciatore, Florin Manea, ha preferito tenere il profilo base, spegnendo di fatto le voci riguardanti il futuro del suo assistito.

Ecco quanto riferito da Manea: “Molti club mi hanno chiamato per chiedere informazioni, ma è stato solo un pour parler. Voglio mettere un freno a tutti questi rumors, non c’è nulla di concreto e ufficiale. Radu è felice di essere qui, si trova bene e non vuole andare via: è concentrato al 100% solo sul Genoa”.