Euro 2024, UFFICIALE: girone da incubo per l’Italia

Ad Amburgo si sta tenendo il sorteggio dei gironi della fase finale degli Europei, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024.

L’attesa è finita. Ad Amburgo è cominciato il sorteggio che ripartirà le varie Nazionali nella corsa finale ai prossimi Europei, che si disputeranno ad Amburgo dal 14 giugno al 14 luglio 2024. C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato l’esito dell’urna per l’Italia, inserita in quarta fascia alla luce delle difficoltà riscontrate negli ultimi anni.

Ricordiamo, però, che gli Azzurri dovranno provare a difendere il titolo conquistato a Wembley al termine di una cavalcata trionfale. Il faticoso quanto determinante pareggio strappato contro l’Ucraina ha garantito una qualificazione importante. In quanto paese ospitante, la Germania è stata inserita nel Girone A. Per adesso sono 21 le squadre qualificate. Gli altri tre posti saranno occupati dalle compagini vincitrici dei play off.

Come prevedibile, urna non particolarmente benevole per l’Italia. Gli Azzurri sono stati infatti inseriti nel Girone B e se la vedranno con Spagna, Albania e Croazia. Vediamo insieme la ripartizione degli altri gironi:

GRUPPO A: GERMANIA, UNGHERIA, SCOZIA, SVIZZERA

GRUPPO B: SPAGNA, ALBANIA, CROAZIA, ITALIA

GRUPPO C: INGHILTERRA, DANIMARCA, SLOVENIA, SERBIA

GRUPPO D: FRANCIA, AUSTRIA, OLANDA (Vincente play off A)

GRUPPO E: BELGIO, ROMANIA, SLOVACCHIA, (Vincente play off B)

GRUPPO F: PORTOGALLO, TURCHIA, REPUBBLICA CECA (Vincente play off C)