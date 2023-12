Martusciello chiama in causa la Roma: “Mi sono rotto le scatole”

L’allenatore in seconda della Lazio Martusciello non ci sta e dopo la partita lancia l’attacco alla Roma di Mourinho: “Mi sono rotto le scatole”

Nella giornata di oggi è andato in scena uno degli anticipi del sabato di Serie A, in cui sono scese in campo alcune delle rivali della Roma, tra cui Lazio e Milan. I rossoneri sono impegnati in casa contro il Frosinone, con i padroni di casa che sono riusciti a battere gli ospiti per 3-1.

Una vittoria che rappresenta una boccata d’ossigeno per il Milan, che viene da un periodo difficile in campionato e in Europa. La situazione non è diversa per i biancocelesti, che in campionato hanno faticato e non poco, mentre in Champions sono riusciti a passare il turno addirittura con una gara d’anticipo.

Oggi è arrivata un’importante vittoria per la Lazio, che ha battuto 1-0 il Cagliari di mister Ranieri aggiudicandosi i tre punti. Nel post partita ha parlato il vice di Maurizio Sarri, che ha lanciato una frecciatina ai rivali romanisti, ecco le sue parole.

Martusciello non ci sta e accusa la Roma: “Mi sono rotto le scatole”

Nella giornata di oggi dunque la Lazio trova un’importantissima vittoria, con annessi tre punti che possono dare una svolta al proseguo dei biancocelesti in campionato, riavvicinando la squadra ai posti validi per l’Europa.

Nonostante la vittoria, arrivata di “corto muso” con i rossoblu con un uomo in meno dal ventisettesimo del primo tempo, sono arrivati diversi fischi per gli uomini di Maurizio Sarri, nel corso del post partita lo storico vice del tecnico toscano Giovanni Martusciello, che ha lanciato una frecciatina neanche troppo velata nei confronti della Roma e di José Mourinho, ecco le sue parole:

“I tifosi fischiano perché hanno visto una squadra che ha vinto 1-0 non giocando bene? Ne ho viste tante che fanno peggio di noi e vincono. Anche qui vicino, capite che intendo, però vincono le partite. Vedere questo lato negativo ha un po’ rotto le scatole. Noi siamo la Lazio e cerchiamo di vincere tutte le aprtite. A volte ci si riesce altre no. La gente si divertirà stasera con 3 punti in più in classifica”