Tuttocampista goleador, dall’Inter alla Roma: Pinto suggella lo scambio

Calciomercato Roma, i giallorossi monitorano con attenzione l’evolvere della situazione su uno dei prospetti più interessanti della Serie A. Lo scambio che taglia fuori l’Inter.

Ci si attendeva una prestazione convincente da parte della Roma sul campo del Servette. Ed invece i giallorossi allo Stage de Genève non sono andati oltre un timido 1-1, che complica e non poco il cammino di Lukaku e compagni in campionato. Proprio il belga aveva aperto le marcature, segnalandosi nuovamente come una delle note liete della compagina capitolina.

Lo scialbo pareggio contro il Servette ha scatenato la reazione immediata di José Mourinho, che non ha gradito l’atteggiamento di alcuni suoi calciatori. In effetti non sono poche le note negative nell’ultima trasferta europea. Oltre ad alcuni errori in fase difensiva (parzialmente giustificabili con l’emergenza infortuni), da segnalare il poco brio nella zona nevralgica del campo oltre ai mancati rifornimenti dalle corsie esterne. Ipotizzare un profondo restyling sin dalla prossima sessione invernale di calciomercato potrebbe essere fuorviante. Vero è, però, che Tiago Pinto già da tempo sta scandagliando il terreno per non farsi trovare impreparato. L’obiettivo è quello di puntellare l’organico ma in modo sostenibile, nella scia di quanto fatto negli ultimi anni.

Calciomercato Roma, idea di scambio Colpani-Bove: la situazione

Tra i profili monitorati dalla Roma c’è sicuramente il gioiello del Monza Andrea Colpani. Il trequartista italiano, messosi in luce nella nuova veste tattica ritagliata su misura per lui da Raffaele Palladino, sta stregando gli addetti ai lavori. Diverse big, per adesso in maniera esplorativa, sono sulle sue tracce. L’Inter, ad esempio, sta provando a capire gli eventuali margini di manovra ma la concorrenza è molto nutrita.

Accostato anche alla Juventus, Colpani avrebbe calamitato non pochi consensi anche in casa Roma. Ma c’è di più. Secondo quanto evidenziato da Wiggle Sport, infatti, i giallorossi potrebbero far saltare il banco proponendo ai brianzoli uno scambio. Galliani, infatti, potrebbe essere intrigato all’idea di mettere le mani su Bove, sempre più protagonista dello scacchiere giallorosso. Difficile ipotizzare che la Roma decida di privarsi a cuor leggero del proprio gioiello. Più probabile, invece, che i capitolini – laddove decidessero di inserire Bove come contropartita in un affare – si riservino una sorta di contro riscatto. Benché non ci siano ancora sviluppi concreti su questo fronte, quello del possibile approdo di Colpani nella Capitale è una traccia da monitorare con attenzione. Staremo a vedere cosa succederà.