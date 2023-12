Addio Belotti: destinazione choc a gennaio

Le strade della Roma e di Andrea Belotti potrebbero dividersi già nella prossima finestra di calciomercato: ecco la sua destinazione

Siamo in un momento delicato per la Roma, ed i prossimi risultati potranno dire molto del futuro a breve termine della squadra sia in campionato che in Europa. Il pareggio maturato contro il Servette costringe i giallorossi a dover affrontare un turno in più in Europa League, con lo svantaggio di dover giocare contro una delle terze scese dalla Champions.

Questo mette nei guai la squadra di Mourinho, già provata dai tanti impegni ravvicinati, che dovrà sostenere l’impegno di un turno supplementare in coppa. Lo Special One non è rimasto affatto soddisfatto dell’atteggiamento con cui sono scesi in campo i suoi calciatori, in particolare i subentrati.

Lo stesso tecnico ha ammesso una bocciatura definitiva per molti degli elementi della rosa, tra i quali figurano diversi nomi importanti che rischiano di essere ceduti già nella prossima finestra di mercato. Uno in particolare potrebbe essere vicinissimo all’addio, secondo le ultime indiscrezioni infatti l’agente avrebbe offerto l’attaccante ad un’altra società.

Addio Belotti: destinazione a sorpresa per l’ex Toro

Mourinho si trova di nuovo costretto ad usare il famoso “bastone”, a causa della brutta prestazione di giovedì, che è costata alla Roma un ormai certo secondo posto nel girone di Europa League. Nel mirino dello Special One sono finiti diversi calciatori, tra i quali secondo molti ci sarebbero i nuovi acquisti Aouar e Renato Sanches, accusati di non entrare con le giuste motivazioni quando chiamati in causa.

Un altro dei nomi finiti ai margini della rosa è quello di Andrea Belotti. L’attaccante ex Toro era stato uno dei migliori durante l’avvio di stagione, riuscendo a trovare spesso il gol, scacciando i fantasmi della passata stagione, in cui è rimasto a secco in campionato.

Secondo quanto riporta uno dei dirigenti del Palmeiras, Diego Firmino, l’attaccante italiano sarebbe stato offerto al club sudamericano per un trasferimento che potrebbe avvenire già a gennaio. Dopo la cessione di Endrick al Real Madrid i biancoverdi sono alla ricerca di un attaccante esperto e che possa fare la differenza, ed Andrea Belotti potrebbe rappresentare una grande opportunità per il club brasiliano. Il futuro del Gallo nella capitale è dunque appeso ad un filo, così come quello di molti altri compagni di squadra non ritenuti all’altezza dal mister.