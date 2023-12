Calciomercato Roma, sorpasso sulla fascia: ritorno con riscatto

Dopo le burrascose acque attraversate, Rick Karsdorp ha riconquistato la titolarità. Mou lo schiererà dal primo minuto a Sassuolo, dove un anno fa avvenne la profonda rottura tra i due.

A poco più di un anno dalle violente accuse dello Special One nei confronti di Rick Karsdorp, sembra incredibile, ma l’olandese è tornato a rivestire il ruolo di titolare, come testimoniato dalle probabili formazioni della sfida di oggi contro il Sassuolo.

Come ricorderete, il luogo della rottura fu proprio il Mapei stadium, dove il tecnico portoghese, al termine della gara, lanciò un’accusa pesante al terzino olandese. Da quel momento in poi, litigi, avvocati, infortuni e tanto altro, fino ad oggi, in cui Rick ha persino scalato le gerarchie sulla fascia, risultando il più papabile per entrare dal primo minuto contro la formazione di Dionisi.

Il momento della rottura

E’ il 9 novembre 2022, la Roma di José Mourinho si trova a metà secondo tempo sullo 0-0 al Mapei stadium. Il portoghese, per tentare di mescolare le carte in tavola e sbloccare la gara contro il Sassuolo, chiama i cambi: entrano Abraham, El Shaarawy e, al posto di Celik, Rick Karsdorp. Passano quindici minuti dai cambi e la Roma, grazie ad un terzo tempo perfetto di Tammy Abraham, conquista il vantaggio. Altri cinque minuti e Andrea Pinamonti, dall’altra parte del campo, risponde pareggiando. Finisce il match. Mourinho è nervoso, furibondo e, durante le interviste post partita, si sfoga, accusando un proprio giocatore di aver “tradito la squadra” a causa di un atteggiamento deleterio. Bastano pochi minuti e, dallo spogliatoio, esce il nome del “traditore”. E’ lui, l’olandese subentrato, che da quel momento in poi subirà un vero e proprio inferno.

Esclusione dall’organico, insulti per strada e umiliazione pubblica. Mourinho aveva un po’ esagerato e, forte delle proprie ragioni, Karsdorp era persino disposto ad entrare in causa con il proprio club per recuperare una dignità professionale. Durante il mercato di gennaio, i tifosi erano ormai certi che il terzino avrebbe abbandonato definitivamente la capitale, tuttavia, nessun offerta reale viene recapitata ai vertici. Tutto tace, ma, intanto, Karsdorp è ancora a Roma, anche dopo lo scoccare dell’ultimo giorno di mercato. Passano i giorni, le settimane e, dopo nove partite saltate, Rick inizia a rientrare nelle grazie dello Special One. Karsdorp torna in campo ma, anche in questo caso, il destino ha piani diversi per lui. Nella gara contro il Real Sociedad, si infortuna al ginocchio, costringendolo ad un intervento al menisco: stagione finita.

La rinascita

Durante l’estate, lo Special One, nonostante i rapporti più distesi e l’ammissione pubblica di aver esagerato nel post partita al Mapei, apre ad una cessione di Karsdorp. Questa volta, però, è proprio Karsdorp a rifiutare le offerte provenienti dall’esterno, come per tentare di chiudere un cerchio, recuperando definitivamente la stima di Mou e dei tifosi. Adesso, come avrete notato, sono presenti ben tre terzini destri (Celik, Kristensen e Karsdorp), ma l’olandese sembrerebbe aver scalato nuovamente le gerarchie.

E come confermato dal Corriere dello Sport, con sorpasso avvenuto sugli altri terzini, non è da escludere un rinnovo del contratto. Che dovrà ancora guadagnare sul campo, magari con un “riscatto” sul campo del Sassuolo dove iniziò il suo periodo più difficile in giallorosso.