Calciomercato Roma, via libera totale: 15 milioni a gennaio

Calciomercato Roma, Tiago Pinto può sfruttare il via libera per affondare il colpo in entrata a gennaio. Fari puntati in Premier League, dove c’è l’intreccio da 15 milioni di euro.

La Roma tornerà in campo tra poche ore, in casa del Sassuolo di Dionisi. La squadra di José Mourinho è chiamata a rialzare la testa dopo il passo falso di Ginevra, con il pareggio deludente rimediato in casa del Servette. I giallorossi devono curare il mal di trasferta che li affligge da diversi mesi e la sfida del Mapei stadium, infuocata dalle dichiarazioni del tecnico portoghese alla vigilia, rappresenta un banco di prova determinante. Lo Special One nella conferenza stampa di ieri ha rivolto anche lo sguardo alla prossima finestra di calciomercato invernale.

José Mourinho ha auspicato l’arrivo di nuovi innesti in casa giallorossa in vista del calciomercato di riparazione. Sotto i riflettori c’è il pacchetto difensivo, ancora privo di uno dei pilastri dei primi due anni a guida Mourinho in casa Roma, ovvero Chris Smalling. Le condizioni fisiche del difensore britannico, ai box dai primi di settembre, non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico giallorosso. Ecco perché le manovre in entrata di Tiago Pinto a gennaio, con Kumbulla che sta lentamente tornando a lavorare in gruppo, possono concentrarsi sul ruolo del difensore centrale. Ed ancora una volta il dirigente giallorosso sembra pronto a volgere lo sguardo in Premier League.

Calciomercato Roma, via libera per il colpo Dier: sostituto da 15 milioni

Uno dei nomi segnalati in cima al taccuino di Tiago Pinto, in vista della finestra di calciomercato invernale, continua ad essere quello di Eric Dier dal Tottenham. Impiegabile sia in difesa che in mediana, il classe ’94 è una vecchia conoscenza di José Mourinho e potrebbero ritrovarsi alla Roma a gennaio.

In casa Spurs non sembra esserci più spazio per Dier, che ha anche il contratto in scadenza a giugno 2025. Il club londinese, che già sta sondando diverse piste in difesa in vista del calciomercato di gennaio, potrebbe decidere di rompere gli indugi e pescare il sostituto del britannico dal campionato belga. Come sottolineato da Express.co.uk, il Tottenham può investire 15 milioni di euro per il cartellino del difensore centrale Koki Machida, dell’Union Saint-Gilloise.