Dalla Roma alla Juventus, cifre svelate: hanno calato il poker

Calciomercato Roma, l’indizio dei bookmakers non è affatto passato inosservato. Il suo futuro continua a tenere banco. La presa di posizione è immediata.

Reduce dallo scialbo pareggio contro il Servette, la Roma di José Mourinho vuole continuare la sua marcia in campionato. I giallorossi si presentano al Mapei Stadium con la volontà di lanciare un altro messaggio alla concorrenza nella corsa Champions League.

Come evidenziato dallo Special One nel corso della conferenza stampa di presentazione, però, servirà una prova importante sotto tutti i punti di vista per avere la meglio dei neroverdi. E potrebbe anche non bastare. Le attenzioni dell’area mercato della Roma, intanto, si sono spostate anche alla definizione dei vari affari ancora in essere. Sebbene non si prospetti una campagna acquisti entusiasmante, i capitolini hanno cominciato a guardarsi intorno per capire la fattibilità di quelle operazioni con le quali rinforzare l’organico. Soprattutto in difesa, infatti, Tiago Pinto è tentato all’idea di rinforzare il pacchetto di alternative a disposizione di José Mourinho. Ma occhio alle occasioni low cost.

Sancho tra la Roma e la Juventus: la posizione dei bookmakers

Nelle ultime settimane diversi tabloid britannici hanno ad esempio accostato alla Roma il profilo di Jadon Sancho. L’inglese ex Borussia Dortmund è da tempo in rotta di collisione con il Manchester United e potrebbe cambiare aria già a gennaio. In orbita Juve, Sancho fa gola e non poco a diversi club della Premier che però fino a questo momento non hanno affondato il colpo.

Ad ogni modo, un eventuale approdo di Sancho in Serie A si materializzerebbe solo se i Red Devils entrassero nell’ordine di idee di partecipare in maniera attiva all’ingaggio del calciatore. La formula con la quale suggellare l’operazione sarebbe solo ed esclusivamente quella del prestito secco, eventualmente con diritto di riscatto. Condizioni difficili alle quali, almeno per il momento, il club inglese non ha ancora aperto. I bookmakers, però, sembrano essere piuttosto fiduciosi sul possibile binomio Sancho-Juventus. Secondo quanto riferito da gambling.com, infatti, l’arrivo di Sancho all’ombra della Mole è mancata 5 volte la posta; più defilata la pista araba (6.00) e le opzioni Roma e Barcellona (9). Da rimarcare come, per adesso, si tratti di mere suggestioni e nulla più. Una vera e propria trattativa concreta per l’addio di Sancho allo United non è ancora partita. Staremo a vedere se ed eventualmente in quale direzione ci saranno sviluppi in tale ottica.