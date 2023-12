Juventus e Roma a mani vuote: il guizzo di Simeone riscrive il mercato

Dalla Spagna arrivano nuovi aggiornamenti sullo stato di una trattativa che, indirettamente, chiama in causa anche la Roma e la Juventus.

I pesantissimi tre punti conquistati al Mapei Stadium hanno sicuramente rinvigorito le certezze della Roma, reduce da sei successi nelle ultime otto uscite in campionato. In piena corsa Champions, i giallorossi potranno affrontare i prossimi impegni con rinnovate certezze. Con l’apertura della sessione di calciomercato ormai non così lontana, però, sono anche le voci sui possibili affari a prendersi le luci della ribalta.

Sotto questo punto di vista, la Roma potrebbe ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. Questo prima metà della stagione, del resto, ha mostrato pregi e difetti di una creatura che comunque ha assunto sempre più consistenza con il passare delle settimane. A maggior ragione eventuali innesti contribuirebbero a cementare la qualità del gruppo, offrendo a Mourinho un ventaglio di alternative più importante. Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto che la difesa sia il reparto finito sotto la lente di ingrandimento dell’area mercato capitolina. Oltre all’acquisto di un centrale, però, occhio ai possibili movimenti sulle corsie esterne.

Calciomercato Roma, l’Atletico tenta il guizzo per Barco

Anche contro il Sassuolo, ad esempio, il binario di sinistra ha faticato ad ingranare. Spinazzola non ha convinto. Il contratto dell’ex Juventus è in scadenza nel 2024 e per adesso le manovre sul possibile rinnovo latitano. Le chances di un suo addio sono concrete. Motivo per il quale Pinto ha cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di un nuovo innesto per l’out sinistro.

Tra questi, occhio a Valentin Barco. Il terzino argentino di proprietà del Boca Juniors, il cui contratto con gli Xeneizes scade il 31 dicembre 2024. Sondato con interesse da diversi club di Premier League (in particolare dal Manchester City), l’argentino sarebbe ora finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Dopo essere stato accostato anche a Roma e Juventus, i Colchoneros starebbero fiutando il colpo. Come evidenziato da okfichajes.com, il club madrileno vorrebbe anticipare la concorrenza e starebbe studiando l’offerta giusta per imprimere la svolta decisiva all’operazione. Scenario che di fatto complica e non poco i piani dei club italiane, attesi ora da una vera e propria asta.