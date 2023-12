Probabili formazioni Sassuolo-Roma: Mourinho cambia metà dei titolari

Probabili formazioni Sassuolo-Roma: dopo la pessima prestazione i giovedì in coppa Mourinho cambia metà dei titolari

La Roma si appresta a scendere in campo nella sfida contro il Sassuolo valida per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono obbligati a centrare i tre punti per rimanere aggrappati alla corsa al quarto posto, valida per un posto alla prossima Champions League, soprattutto visti i risultati maturati nella giornata di ieri.

La qualificazione resta uno degli obbiettivi primari per la società e l’allenatore, in cerca di riscatto dopo la pessima figura di giovedì in coppa contro il Servette, dove la Roma non è riuscita ad andare oltre l’1-1 sul campo degli svizzeri.

Nel post partita lo Special One è stato un fiume in piena, e non ha risparmiato i calciatori, che a detta sua sono scesi in campo con un atteggiamento sbagliato. Dopo il duro sfogo per l’occasione persa in coppa Mourinho ha deciso che in vista della sfida contro il Sassuolo ci sarà una vera e propria rivoluzione, metà della squadra scesa in campo giovedì sarà in panchina.

Probabili formazioni Sassuolo-Roma: la rivoluzione di Mourinho

Il pareggio di giovedì dunque brucia ancora a José Mourinho, che ancora una volta nel post partita ha deciso di attaccare alcuni dei suoi giocatori, mettendo in dubbio il loro impegno e la loro voglia di incidere in campo.

Proprio per questo ci si aspetta un netto cambio rispetto all’undici scelto per la trasferta contro il Servette. A centrocampo dunque ci si aspetta il ritorno di Paredes tra i titolari, affiancato ancora una volta da Bryan Cristante. In attacco ancora spazio alla coppia Lukaku Dybala, supportata questa volta da Lorenzo Pellegrini, mentre tra i pali torna Rui Patricio. Ecco le possibili scelte dei dei due allenatori in vista di questa sfida:

SASSUOLO (4-2-3-1, probabile formazione): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

ROMA (3-5-2, probabile formazione): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho