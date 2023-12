Arbitro accerchiato, regolamento violato: comunicato UFFICIALE

Hanno letteralmente fatto il giro del web le immagini del direttore di gara alle prese con le proteste furiose dei calciatori. Il comunicato ufficiale della Federazione.

Quello che si è appena concluso è stato un turno di campionato costellato da non poche polemiche arbitrali. In Italia, dove a monopolizzare la scena sono state soprattutto alcune decisioni del direttore di gara Massa, ma anche in Premier League.

A tal proposito, impossibile non prendere in considerazione quanto successo nel corso degli ultimi secondi della sfida tra Manchester City e Tottenham. L’arbitro di gara, non concedendo il vantaggio, ha infatti fermato un’azione dei Citizens con Grealish lanciato a rete. Il che ha letteralmente scatenato le proteste dei padroni di casa, che hanno protestato in maniera veemente all’indirizzo dell’arbitro Hooper. Circostanza che non è passata inosservata e che ha portato la Football Association a prendere una posizione ufficiale.

Manchester City-Tottenham: il comunicato UFFICIALE della Football Association

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, infatti, la FA ha stigmatizzato quanto successi nei concitati istanti finali della gara dell’Etihad Stadium. Una presa di posizione forte quella della Federazione inglese, che ha accusato i calciatori dei Citizens di aver violato un punto del regolamento interno. Di seguito il comunicato:

“Il Manchester City è stato accusato per aver violato la FA Rule 3 20.1 visto che i suoi calciatori hanno circondato il direttore di gara in occasione della gara con il Tottenham che si è disputato domenica 3 dicembre (…). Il Manchester City avrà tempo sino a giovedì 7 dicembre per poter rispondere all’accusa”.