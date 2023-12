Attacco UFFICIALE a Mourinho, nuovo annuncio dopo Sassuolo-Roma

Sassuolo-Roma non è ancora finita, le parole di Mourinho continuano a generare grande attenzione da un punto di vista mediatico. Dopo le esternazioni di Dionisi, anche Carnevali si è espresso in merito.

Non sono stati giorni ordinari in casa Roma, quelli da poco trascorsi. Dopo la deludente prestazione in terra svizzera contro il Servette, la squadra era attesa dal delicatissimo impegno di Reggio Emilia, vinto in rimonta al termine di una prestazione certamente perfettibile ma che ha comunque giustamente premiato lo sforzo e la qualità di Dybala e colleghi. Come già accaduto prima della partita con l’Udinese, a far parlare sono state anche questa volta soprattutto le parole dell’allenatore della Roma, espressosi su aspetti di cui ormai noto a tutti.

Se prima del 3 a 1 contro gli uomini di Cioffi Mourinho aveva parlato soprattutto del carattere della propria squadra, a finire nel mirino nel corso di questi ultimi giorni è stato soprattutto un giocatore del Sassuolo, Domenico Berardi. Le parole sull’esterno mancino dei neroverdi, con ogni probabilità alludenti ad alcuni spiacevoli eventi che lo avevano coinvolto nella partita casalinga dello scorso marzo, non sono passate inosservate, proprio come accaduto nel caso delle esternazioni sull’arbitro Marcenaro.

Sassuolo-Roma, annuncio UFFICIALE di Carnevali su Mourinho: “Non sono corrette”

Le evoluzione della vicenda, poi, è ormai cosa nota a tutti, con l’immediata presa di posizione della Lega e l’intervento del Presidente dell’Aia, Pacifici. Titanica e sontuosa la consequenziale risposta di Mourinho, espressosi provocatoriamente in portoghese ai microfoni Dazn ieri sera, prima di lasciare spazio allo sfogo di un deluso e sconfitto Dionisi.

A più di ventiquattro ore dal termine della partita, però, il fuoco mediatico a riguardo non si è ancora spento del tutto e, in questi ultimi minuti, ha coinvolto anche il DS del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha così commentato i fatti a margine della premiazione del Gran Galà del Calcio, come raccolto anche dalla redazione di Calciomercato.it. A seguire l’estratti più importante della sua intervista.

“Le parole di Mourinho non sono corrette: è un suo pensiero, completamente sbagliato. Abbiamo un buon rapporto con la dirigenza della Roma e le parole spese da Mourinho non sono positive. La cosa che conta maggiormente è che abbiamo perso una partita destinata a chiudersi in modo diverso se non fosse stato espulso Boloca. Peccato per la sconfitta, nata in modo un po’ casuale. Le parole di Mourinho lasciano il tempo che trovano”.