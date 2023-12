Dalla Juventus alla Roma, 15 milioni per il sì: Pinto studia il piano per accontentare Mourinho. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Parallelamente all’evoluzione di una stagione che entra sempre più nel vivo e che parrebbe essere ormai in grado di dare già profonde indicazioni circa il possibile andazzo del campionato, l’avvicinarsi del calciomercato invernale impedisce di distogliere le attenzioni anche su quelle che potrebbero essere le prossime mosse e scelte da parte degli addetti ai lavori giallorossi.

Questi ultimi sono ben consapevoli delle necessità di Mourinho e, più in generale, delle defezioni di una rosa che, oltre a grandi margini di crescita, ha comunque fin qui palesato limiti sui quali lavorare, sul campo e non solo. Se i meccanismi e gli ingranaggi apparsi maggiormente arrugginiti nelle trascorse settimane potranno essere motivo di attenzione da parte dello stesso allenatore sui prati di Trigoria, tra le fila dirigenziali bisognerà cercare di capire in che modo intervenire a gennaio, rispettando quella lista di priorità che attualmente parrebbe destinata a guidare il modus operandi di Pinto e colleghi.

Calciomercato Roma, 15 milioni per Iling Junior

Questi sono ben consapevoli di dover provare a intervenire soprattutto nelle retrovie, apparse la regione di campo mancante maggiormente di ricambi in vista di una stagione lunga quanto intensa. I nomi fin qui accostati alla Roma permettono dunque di comprendere come il reparto maggiormente attenzionato sia proprio quello a protezione e supporto di Rui Patricio, ma ciò non deve portare ad esludere valutazioni a gittata più ampia che portino a compiere investimenti a lungo termine.

In particolar modo, non sfuggano le ultime novità riferite da SportItalia.it, relativamente al possibile tentativo per aumentare la qualità e l’imprevedibilità offensiva dello scacchiere, attingendo dal fertile e affascinante bacino della Juventus. Il nome in questione è quello di Iling Junior. Per il ventenne, la Juventus preferirebbe offerte estere ma, al fronte di un presunto affondo da 15 milioni di euro, chissà che non possano esserci tentennamenti.