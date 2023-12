Derby di mercato a gennaio, 10 milioni e addio: nuovo avviso Pinto

Sfida europea e cambio di continente, spunta un nuovo ostacolo per il derby di mercato: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni meriteranno di essere approfondite in casa Roma nel corso delle prossime settimane, alla luce dei numerosi aspetti che Tiago Pinto e colleghi dovranno affrontare per fronteggiare nel migliore dei modi il percorso italiano e continentale che attende gli uomini di Mourinho. Questi ultimi, dopo la vittoria nobile contro il Sassuolo, saranno fra sette giorni impegnati nella sfida casalinga contro la Fiorentina, dal profumo di scontro diretto tra due realtà che proveranno a contendersi nobili approdi europei.

Con i tre punti trovati contro i neroverdi di Dionisi, l’obbligo è quello di provare a continuare a seguire l’attuale falsariga tracciata da Mourinho e i suoi giocatori nel corso di queste settimane, durante le quali si è assistito ad una crescita importante e da un aumento ben visibile delle consapevolezze da parte della squadra tutta. Come noto, però, un fattore di grande importanza potrebbe prossimamente essere rappresentato anche dalle scelte di calciomercato di Tiago Pinto, conscio dell’avvicinarsi del mese di gennaio e certamente non ignaro delle attuali difficoltà vissute dalla rosa, soprattutto in determinati reparti.

Calciomercato Roma, contesa tutta spagnola per Barco: non c’è solo Madrid

La regione di campo necessitante degli aggiustamenti più evidenti resta ovviamente la difesa, prossimo oggetto di attenzioni e approfondimenti ai piani alti di Trigoria, dove si proveranno a scorgere i giusti margini per poter arricchire le retrovie di Mourinho in modo intelligente e funzionale.

Tenendo conto del lungo forfait di Smalling e dell’assenza per la Coppa d’Africa di Ndicka, bisognerà provare a prelevare un elemento immediatamente pronto, senza dimenticare dei paletti legati al Fair Play Finanziario. Ciò che è certo, ad ogni modo, è che in casa Roma si proverà a lavorare per migliorare la squadra tenendo conto dei vari fattori, ricordando altresì di alcune situazioni contrattuali che non potranno ovviamente essere ignorate ancora a lungo.

Tra le varie, ovviamente, figura anche quella sul futuro di Spinazzola, in scadenza contrattuale il prossimo giugno. Per la fascia sinistra, come già raccontatovi, anche la Roma è stata accostata a Valentin Barco del Boca Juniors. In scadenza contrattuale a giugno, il suo valore si attesta sui 10 milioni di euro. Attenzionato anche da Juventus e Inter, parrebbe piacere in Premier League e soprattutto sulle due sponde nobilissime di Madrid. Oltre ad Ancelotti e Simeone, però, Todofichajes.com ricorda anche di un altro grande interesse in penisola iberica, quello della Real Sociedad.