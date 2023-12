Fulmine a ciel sereno Roma, addio Lukaku: Chelsea accontentato

Lukaku in Arabia, il giocatore è entrato nel mirino di un club saudita pronto a versare la clausola al Chelsea. E a ricoprire d’oro l’attaccante

Il futuro di Lukaku è tutto da decidere, anche se la Roma, ovviamente, cercherà in tutti i modi visto il rendimento dell’attaccante di tenerlo anche la prossma stagione. Il prezzo, il Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore, lo ha già fissato: servono 43milioni di euro, o poco meno, per strapparlo ai Blues. Una cifra importante che la Roma potrebbe trovare non solo con la qualificazione alla prossima Champions League ma anche cedendo un giocatore, e tutti gli indizi portano ad Abraham.

Sarà così semplice? Dubitiamo che possa andare tutto davvero liscio anche perché le prestazioni dell’attaccante belga, vero trascinatore fino al momento della truppa giallorossa, non possono passare inosservate. E secondo le informazioni che sono state riportate da Voetbalkrant, c’è già qualche club assai interessato all’attaccante della Roma.

Calciomercato Roma, la situazione Lukaku

Oltre il Newcastle – che di problemi economici non ne ha – ci sarebbe anche una società dell’Arabia Saudita pronta a mettere sul piatto la cifra che il Chelsea richiede per il proprio giocatore. E questo club sarebbe l’Al Shabab, pronto a far scattare l’operazione per prendere Big Rom al termine di questa annata.

Non solo da quelle parti non avrebbero nessun problema economico a chiudere un accordo con il Chelsea, ma soprattutto sarebbero pronti a riempire di milioni il centravanti che alla fine della stagione tornerà a Londra, e che dovrà rimanere in attesa di un nuovo accordo. A meno che la Roma non si muova con largo anticipo e decida di investire quei soldi che i Blues chiedono. Difficile pensarlo, in questo momento, soprattutto perché davvero non sappiamo come potrebbe finire la stagione della squadra di Mourinho che, nel prossimo mese, con tutti gli impegni che ci sono, si gioca davvero tutto.