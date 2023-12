Incidente stradale dopo Sassuolo-Roma, il messaggio dei due club

Incidente dopo Sassuolo-Roma, grave e triste episodio verificatosi in seguito alla vittoria della squadra di Mourinho contro gli uomini di Dionisi.

La giornata di ieri non è stata certamente manchevole di emozioni ed elementi in grado di generare dibattito e discussione, come emerso anche dai tanti eventi verificatisi, dalla portata e l’eco mediatiche tutt’altro che trascurabili. Le parole di Mourinho, la contro-risposta di Dionisi e la maestria mediatica dello Special One sono stati alcuni degli ingredienti di mettere pepe su una gara importantissima e vinta con merito da Kristensen e colleghi.

Purtroppo, però, a macchiare la bella giornata vissuta ieri dal popolo giallorosso è stato un triste episodio verificatosi poco dopo il fischio finale, coinvolgendo una famiglia di tifosi della Roma, protagonista di un incidente stradale che ha ferito gravemente quattro persone, tra cui due minorenni. Intorno alle 21, infatti, nella serata di ieri un nucleo familiare di Casalgrande che viaggiava su una Fiat 500 è stato protagonista di un sinistro con una Mercedes, guidata da un ragazzo di diciannove anni.

Sassuolo-Roma, il messaggio delle due società alla famiglia coinvolta nell’incidente stradale

Le condizioni dei genitori e dei due ragazzi coinvolti sono abbastanza serie: la madre è ricoverata in gravissime condizioni a Reggio Emilia, mentre il padre, suo coetaneo, è attualmente nel reparto di Medicina d’urgenza di Boggiovara, con prognosi di 40 giorni. Nella stessa struttura ospedaliera si trova anche la ragazza di quattordici anni, in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva.

Il più piccolo dei coinvolti è il figlio di undici anni, trasportato in elisoccorso a Parma, dove si trova attualmente in condizioni gravi. In attesa di notizie che tutti quanti noi ci auguriamo poter essere positive per i diversi coinvolti, sia Roma che Sassuolo hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia. Che possano tornare presto allo stadio, a cantare e sostenere i giallorossi, proprio come fatto ieri.