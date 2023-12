Napoli-Inter, arbitro nella bufera: “Vittoria a tavolino”

Napoli-Inter, arbitro nella bufera e “vittoria a tavolino”: non ci sono dubbi. Ecco gli ultimi aggiornamenti dopo la grande vittoria di Inzaghi contro Mazzarri.

Quella da poco conclusasi è stata una grande domenica di calcio, contraddistinta da una serie di profonde indicazioni che hanno riguardato la Roma e non solo. Da un lato, in casa giallorossa si è osservata una certa attenzione nei confronti dei tanti eventi che hanno preceduto e seguito la delicata trasferta di Reggio Emilia degli uomini di Mourinho, consapevoli sin da subito delle insidie di una partita vinta in rimonta e con non poca sofferenza ma con altrettanti meriti.

I tre punti trovati da Kristensen e colleghi grazie alla salita in cattedra nel secondo tempo del Mapei Stadium hanno assunto un sapore a dir poco nobile soprattutto ai fini della corrente corsa per la Champions League, anche alla luce dell’attesa per il risultato del big match serale tra Napoli e Inter, conclusosi con un risultato rotondo ed emblematico, in grado di confermare il grande livello e le altrettanto importanti ambizioni della squadra di Simone Inzaghi.

Quest’ultima, in una prestazione che non ha comunque visto il Napoli sfigurare, si è imposta per tre reti a zero in trasferta, lanciando un chiaro segnale alla Juventus e al campionato tutto. La Roma, dal proprio canto, approfitta della caduta dei partenopei, attualmente agganciati da Pellegrini e colleghi; al di là delle questioni squisitamente legate alla classifica, però, non si possono ignorare gli accaduti successivi al fischio finale.

Napoli-Inter, presunto rigore su Osimhen e arbitro nel mirino: “Vittoria a tavolino”

Non sono passati inosservati, infatti, alcuni episodi dubbi verificatisi nelle due frazioni di gioco, in particolar modo in occasione del gol di Chalanoglu prima e della mancata concessione di un presunto rigore ai danni del Napoli. A commentare gli accaduti è stato ai microfoni Dazn il dirigente del Napoli, Mauro Meluso che ha così parlato in diretta.

“Siamo molto scontenti ed è una mortificazione che nessuno di noi merita. Crediamo che l‘arbitro Massa e il Var siano incappati in una giornataccia, può capitare a tutti. Non è stata una giornata felice dell’arbitro: il primo gol era fortemente viziato da un fallo subito da Lobotka che meritava l’ intervento diretto del direttore di gara. Il secondo episodio cui mi riferisco è il rigore su Osimhen: ho fatto tutte le categorie e so che quando ti toccano il tendine di Achille perdi la coordinazione e l’appoggio. Andava sanzionato, non siamo complottisti e non facciamo dietrologia: bisogna sottolinearlo per un motivo legato al risultato. Non è una giustificazione ma il primo gol ha condizionato la partita“.

Anche sui social la questione non è passata inosservata, soprattutto relativamente al presunto e mancato penalty su Osimhen: su “X”, ad esempio, c’è chi chi si chiede, ironicamente, come mai non assegnino la vittoria dello scudetto all’Inter a tavolino.