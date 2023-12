Squalifica prima della Roma: pugno duro del Giudice Sportivo

Serie A, rischio squalifica e decisione del Giudice Sportivo in arrivo prima della sfida alla Roma. Sono state acquisite le immagini dello stadio: cori di discriminazione nel mirino.

Manca solo una gara per mettere in archivio la quattordicesima giornata di Serie A, il posticipo di questa sera tra Torino e Atalanta. La squadra bergamasca in caso di vittoria si avvicinerebbe al quarto posto in classifica, occupato da Roma e Napoli. La prossima avversaria della squadra giallorossa, reduce dalla vittoria esterna in casa del Sassuolo, sarà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I toscani, prima della sfida dello stadio Olimpico, potrebbero dovere fare i conti con una squalifica decisa dal Giudice Sportivo dopo quanto accaduto ieri allo stadio Franchi di Firenze.

La Roma di Mourinho è tornata alla vittoria in trasferta e ad odorare profumo di Champions League, agganciando il quarto posto occupato dal Napoli, sconfitto a domicilio dall’Inter. Giallorossi e partenopei occupano la quarta piazza in classifica e devono guardarsi le spalle dalla concorrenza. Stasera l’Atalanta affronterà in trasferta il Torino ed in caso di vittoria può ridurre le distanze dal quarto posto di una sola lunghezza. I bergamaschi a 23 punti aggancerebbero la Fiorentina di Vincenzo Italiano, a quota 23 punti e reduce dalla rotonda vittoria interna ai danni della Salernitana.

Cori discriminatori, curva della Fiorentina a rischio squalifica: attesa per il Giudice Sportivo

Durante la sfida dello stadio Franchi, che ha consegnato tre punti alla squadra viola, i tifosi di casa avrebbero intonati cori di discriminazione rivolti agli ospiti campani. Ora il Giudice Sportivo avrebbe già acquisito le immagini, per analizzare quanto accaduto sugli spalti a Firenze.

La tifoseria viola, che avrebbe intonato cori quale: “Salernitano sei uno zingaro”, rischia ora la squalifica che porterebbe alla chiusura dei settori dello stadio coinvolti. A svelarlo è Calciomercato.it, che anticipa come il Giudice Sportivo potrebbe annullare la sospensiva adottata nel caso dei cori razzisti riservati a Vlahovic contro la Juventus. Ora la decisione potrebbe arrivare proprio prima della trasferta che la gara toscana disputerà allo stadio Olimpico, domenica sera contro la Roma di Mourinho.