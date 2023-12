Accordo in cassaforte, svolta a un passo: addio Roma

Calciomercato Roma, l’accordo sembra essere vicino e a decidere potrebbe essere il giocatore. Pinto deve fare in fretta

Con la partenza di Ndicka verso la coppa d’Africa e con Smalling che non si sa quando potrebbe rientrare (Mou ne ha parlato in conferenza stampa dando poche speranze per il 2023), è indubbio che la Roma debba cercare un difensore per la prossima sessione di mercato. Ne va ovviamente del futuro dell’intera stagione e di tutti quelli che sono gli obiettivi giallorossi.

Di nomi in questi mesi ne sono stati fatti tanti, uno addirittura nel momento in cui Pinto e Friedkin erano a Londra per chiudere con Lukaku. Un altro elemento nel Chelsea era entrato, o almeno così qualcuno ha scritto, nel mirino del general manager giallorosso. Ma poi lo stesso è rimasto a Londra, non vedendo il campo praticamente mai.

Calciomercato Roma, il Celta Vigo forte su Sarr

No, non parliamo di Chalobah – anche lui dei Blues che però è infortunato – ma di Malanga Sarr, difensore che Pochettino non vede proprio e che potrebbe cedere nella prossima finestra di mercato. Su di lui la Roma a quanto pare ci ha messo gli occhi da un poco di tempo, ma le informazioni riportate da todofichajes.com parlano di un assalto del Celta Vigo, club che ha bisogno di un innesto a reparto, secondo il proprio tecnico Rafa Benitez, per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica.

Il Celta a quanto pare lo aveva cercato anche la scorsa estate senza riuscire nel colpo. Ed è pronto a tornare all’assalto. A quanto si legge, inoltre, le parti sarebbero anche vicine all’accordo ma l’ultima parola al trasferimento spetterebbe al giocatore che potrebbe anche decidere di aspettare una chiamata diversa. Magari quella della Roma, che gli garantirebbe la possibilità di giocare per un posto in Champions League a differenza di una salvezza in Liga. Vedremo.