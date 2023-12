Addio Roma, firma bianconera già fissata

Dalla Roma al Besiktas, turchi scatenati sul mercato che provano a soffiare il calciatore a Tiago Pinto: la situazione

La Roma si trova oggi al quarto posto in classifica, raggiungendo finalmente il Napoli e riaprendo definitivamente il discorso qualificazione in Champions League. Quello che preoccupa maggiormente i tifosi però è come sono arrivati fino ad oggi questi risultati.

I giallorossi hanno dimostrato una forma piuttosto altalenante, passando da vittorie con punteggio largo a sconfitte pesantissime come quella maturata a Genova contro i rossoblu. Proprio per questo potrebbe essere necessario un cambio di rotta, almeno dal punto di vista mentale, per riuscire a dare continuità a quanto di buono fatto fino ad oggi.

La squadra ha già dimostrato i suoi limiti, proprio per questo Tiago Pinto non ha mai smesso di cercare calciatori sul mercato. Il gm portoghese ha sondato diversi nomi che potrebbero arrivare già a gennaio, anche se verosimilmente servirebbe uno sforzo dal punto di vista economici da parte dei Friedkin. Uno dei nomi selezionati dall’ex Benfica però rischia di saltare, dopo l’interessamento da parte di un club. turco che può anticipare i giallorossi.

Dalla Roma al Besiktas: Pinto nei guai

Il mercato è alle porte, e squadre come la Roma hanno una grande necessità di migliorare la rosa per riuscire a centrare gli obbiettivi prefissati a inizio stagione. Thiago Pinto lo sa, e proprio per questo ha continuato a lavorare senza sosta, tenendo sotto controllo la situazione di diversi calciatori che potrebbero cambiare maglia già nella finestra invernale.

La difesa dovrebbe essere uno dei reparti che andranno puntellati, ma sopratutto uno dei reparti più apparsi in difficoltà, ecco perché le ricerche si dovrebbero concentrare soprattutto sul reparto arretrato. Uno dei nomi sul suo taccuino è quello di Malang Sarr, in uscita dal Chelsea, sul quale però c’è l’interesse di diversi club esteri, soprattutto in Turchia.

Secondo quanto riporta Sabah.com il presidente del Besiktas starebbe programmando i probabili colpi in entrata. Tra i tanti nomi spicca quello di Malang Sarr, che sarebbe uno dei principali obbiettivi per rinforzare la difesa bianconera. Il trasferimento però dovrebbe avvenire a fine stagione, lasciando alla Roma la possibilità di inserirsi nell’affare già a gennaio, anche se la pista che porta al centrale del Chelsea appare più complicata che mai.