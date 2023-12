Addio Roma, pole position bianconera: c’è la clausola

Calciomercato Roma, il bomber del futuro con la clausola: contesa europea e doppia insidia bianconera. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Se è vero che il momento attuale della Roma e la pienezza della stagione corrente impediscono di ragionare in termini a gittata troppo ampia, è altrettanto giusto evidenziare come tra le fila giallorosse si registri comunque una certa attenzione rispetto alle mosse di mercato da condurre anche per il futuro meno vicino.

Parallelamente al lavoro di campo da parte di Mourinho e colleghi, in questa parentesi le fila dirigenziali sono ben consapevoli dell’importanza del lavoro da provare a condurre nel corso della campagna acquisti invernale, convergendo risorse e attenzioni soprattutto verso determinati aspetti. Come noto, infatti, le priorità attuali parrebbero essere legate soprattutto alla ricerca delle eventuali e giuste occasioni nel reparto difensivo, necessitante certamente di accorgimenti, alla luce della partenza di Ndicka per la coppa d’Africa e le incertezze circa le condizioni di Kumbulla o Smalling.

Calciomercato Roma, doppia pole position per Guirassy in Premier

Come detto, però, l’imminenza del mese di gennaio non distrae la Roma dallo studio e dalla valutazione sull’apparecchiamento delle mosse di mercato da compiere per il futuro più lontano. Seppur in modo conscio rispetto alle tante incognite che attualmente contraddistinguono la posizione di Mourinho e dello stesso Tiago Pinto, ai piani alti di Trigoria non si sono mai perse di vista le possibili occasioni da cogliere per rinforzare la squadra.

Da tale punto di vista, il nome di Seroh Guirassy è stato non casualmente accostato anche ai giallorossi, alla luce delle incognite relative al futuro dei diversi attaccanti presenti in squadra, tra cui Azmoun e Lukaku, ambedue approdati in prestito e, seppur in modi e misure diverse, ritagliatisi uno spazio di grande centralità.

Guirassy, ad ogni modo, ha dimostrato con la maglia dello Stoccarda di essere un profilo più che appetibile, come emerso anche dai 17 gol fin qui segnati. Nel suo contratto, in scadenza nel 2026, c’è una clausola di 15 milioni di euro che ha ingolosito non poche realtà europee. In particolar modo, stando a quanto raccolto da Football Insider, in Premier League il Newcastle e il Manchester United vanterebbero ora come ora una vera e propria pole position, anche rispetto al Fulham, che proprio come le altre inglesi, non perde di vista il giocatore.