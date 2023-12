Calciomercato Roma, Pinto non si arrende: contatti per il ‘ritorno’ di fiamma

Calciomercato Roma, sfida europea e nuovi contatti con l’entourage: Pinto non si è ancora arreso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti e questioni andranno affrontati nel corso del prossimo futuro in casa Roma, laddove c’è consapevolezza di essere in un buon momento, al netto dei tanti margini di crescita e perfezionamento che la squadra di Mourinho continua a far intravedere. Proprio mentre lo Special One, dunque, dovrà essere bravo a limare alcune defezioni da un punto di vista tattico-tecnico, Pinto e colleghi sono attesi dal non meno nobile lavoro relativo al calciomercato.

Come noto, non poche novità potrebbero essere regalate dalla parentesi post-natalizia della campagna acquisti, alla luce di situazioni contrattuali che meriteranno certamente di approfondimenti, unitamente poi alla necessità di intervenire in alcune regioni di campo, a partire da quella difensiva. Gli interventi in difesa, mirati quanto necessari, dovranno eventualmente servire ad assicurare a Mourinho almeno un volto nuovo, pronto e funzionale alla causa.

Calciomercato Roma, Pinto non si arrende per Marcos Leonardo: sfida europea e contatti ripresi

Nel frattempo, però, le attenzioni di mercato continuano ad essere rivolte a tanti altri aspetti, abbracciando trattative e scenari che erano stati già affrontati e approfonditi durante il corso della passata estate. Da tale punto di vista, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti su quello che era stato uno dei veri e propri tormentoni di agosto, quando, a circa tre settimane di distanza dall’arrivo di Lukaku, ai piani alti di Trigoria si cercò di fare di tutto per strappare il sì del Santos per Marcos Leonardo.

Come siano andate le cose, poi, è cosa nota a tutta, con le tante vicissitudini bianconere che hanno portato i brasiliani a intrattenere il campioncino verdeoro per qualche altro mese. Come ammesso dalla stessa Rafaela Pimenta qualche settimana fa, però, Marcos Leonardo è ormai pronto al grande salto in Europa, dove a corteggiarlo ci sono tante nobili realtà.

Stando a quanto riferisce Rudy Galetti, tra queste resterebbe anche la stessa Roma che, insieme a Real Madrid, Arsenal e Newcastle, figura tra le maggiormente interessate. La su citata fonte parla di contatti con l’agente e di un’apertura, di cui già noto, da parte del Santos, al fronte di un’offerta congrua.