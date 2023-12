Rinnovo Mourinho, interviene Souloukou: accordo e firma

Futuro Mourinho, arrivano nuovi segnali che spingono il tecnico portoghese verso il rinnovo con la Roma. Decisivo l’intervento di Lina Souloukou, che ha rotto gli indugi per l’accordo.

Il contratto di José Mourinho con la Roma è in scadenza a giugno del 2024. Il futuro professionale del tecnico portoghese è ancora un’enigma da sciogliere in vista della prossima stagione, ma recentemente sono arrivati segnali importanti sul tema. Intorno all’ultima vittoria della squadra giallorossa, conquistata in rimonta in casa del Sassuolo, sono arrivate le parole chiare di Tiago Pinto a difesa del proprio allenatore. C’è un nuovo verdetto che avvicina lo Special One all’estensione del contratto con la Roma, decisivo anche l’intervento della CEO Lina Souloukou.

La vittoria esterna della Roma, conquistata in rimonta in casa del Sassuolo, ha visto la squadra giallorossa agganciare il quarto posto. Domenica un altro banco di prova delicato attende i giallorossi, nella sfida serale dello stadio Olimpico contro la Fiorentina. José Mourinho si gode il ritorno alla vittoria in trasferta e la zona Champions League in classifica, mentre il suo futuro professionale è ancora un tema di stretta attualità in casa Roma. Le parole di Tiago Pinto, che ha difeso a spada tratta le parole del tecnico prima della sfida del Mapei stadium, sono state lette come un chiaro segnale della proprietà che può anticipare una svolta sul tema del rinnovo contrattuale.

Futuro Mourinho, verdetto in diretta radio: Souloukou vuole il rinnovo

Piovono segnali che avvicino José Mourinho alla panchina della Roma anche la prossima stagione. Il tecnico portoghese è nel mirino dell’Arabia Saudita da tempo, ma non è esclusa la sua permanenza nella Capitale anche dopo il terzo anno di contratto. C’è un nuovo verdetto in diretta che coinvolge gli alti quadri dirigenziali della squadra giallorossa.

A parlare del possibile rinnovo di contratto per José Mourinho è stato Ugo Trani in diretta radio sulle frequenze di Centro Suono Sport. Secondo l’opinionista la CEO Souloukou sta intervenendo in prima persona sul tema del futuro dello Special One. Ecco le parole di Trani: “Non mi risultano incontri tra Mourinho e la società per il rinnovo, però la CEO Souloukou ha capito che la soluzione migliore è trattenerlo a Roma. Sta spingendo per trovare un accordo per il prolungamento.“