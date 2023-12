Calciomercato Roma, addio a gennaio: Mourinho ha detto basta

Calciomercato Roma, Mourinho si sfoga e dice basta, a gennaio ci sarà l’addio definitivo con la società: la bocciatura arriva anche dai tifosi

La Roma si appresta a concludere una prima parte di stagione caratterizzata forse da più ombre che luci, ma che comunque vede la squadra attualmente al quarto posto, ancora in corsa su tutte le competizioni. Analizzando più a fondo i numeri dei giallorossi però ci accorgiamo di quanto il non riuscire a dare continuità ai risultati positivi stia condizionando la stagione.

In Europa League sarebbe potuto bastare un pareggio a Praga contro lo Slavia per provare a concludere primi il girone, evitando un turno in più in Europa, ma la sconfitta per 2-0 ha costretto Mourinho a rivedere i suoi piani. In campionato invece sebbene la Roma sia a pari punti con il Napoli si è assistito troppo spesso a prestazioni non all’altezza, come in occasione della sconfitta a Genova per 4-1 contro i rossoblu.

Lo stesso Mourinho dopo la cocente sconfitta in territorio ceco ha ammesso di essere molto deluso da alcuni dei suoi calciatori, e proprio per uno di loro potrebbe arrivare l’addio a gennaio

Calciomercato Roma, Mourinho lo scarica: sarà addio a gennaio

Dopo Praga molti calciatori della Roma sono finiti sotto la lente di ingrandimento a causa del loro atteggiamento in campo. Il primo a condannarli è stato José Mourinho, che dopo la partita si è sfogato in conferenza stampa:“Se qualcuno mi chiederà di giocare di più, gli risponderò che lo farà quando gli altri saranno morti”.

Queste le pesantissime dichiarazioni dello Special One, che non ha comunque voluto fare i nomi, anche gli stessi tifosi hanno capito chi avesse accusato il portoghese. Secondo il portale turco Fotospor.com uno dei calciatori accusati da Mourinho potrebbe essere proprio Zike Celik, bocciato da tempo dagli stessi romanisti.

Fotospor sottolinea come l’imminente inizio dell’europeo obblighi i calciatori come Celik a trovare un minutaggio adeguato per poter essere convocati dalle rispettive nazionali, cosa che non può avvenire per il turco nella capitale. Proprio questo, insieme alle dichiarazioni di Mourinho potrebbero favorire un addio a gennaio, con il Galatasaray che resta alla finestra in attesa di capire la fattibilità dell’operazione.