Calciomercato Roma, colpo rossonero per Tiago Pinto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto studia le mosse del prossimo mercato e mette nel mirino il baby gioiello rossonero: la situazione

Siamo quasi alla prima metà di questa stagione, e finalmente la Roma pare esser riuscita a mettersi sui giusti binari per riuscire a centrare gli obbiettivi stagionali. Dopo la vittoria con il Sassuolo i giallorossi sono riusciti ad agganciare momentaneamente il quarto posto, posizione che garantirebbe l’accesso in Champions League.

A sorpresa l’uomo partita è stato Rasmus Kristensen, uno dei calciatori più criticati in questa prima parte di campionato, grazie al gol che ha concesso alla squadra di ottenere i tre punti in una partita così ostica come quella contro i neroverdi. I tre punti conquistati, soprattutto per come sono arrivati, potrebbero essere molto importante per il futuro prossimo dei giallorossi, che al momento agganciano il Napoli al quarto posto.

Il mercato potrebbe giocare ancora un ruolo decisivo nella stagione romanista, con Tiago Pinto che ha già cominciato a sondare le migliori occasioni possibili sia per gennaio che per giugno. Alla lista del gm portoghese sembrerebbe essersi aggiunto un nuovo nome, la notizia è circolata di recente in Francia, e parla dell’interesse giallorosso per un astro nascente del calcio transalpino.

Calciomercato Roma, Pinto sonda il baby talento rossonero

Il mercato non è ancora ufficialmente cominciato, eppure Pinto non ha mai smesso di adempiere ai suoi doveri. Il general manager portoghese ha diversi nomi sul suo taccuino, nonostante le limitate risorse economiche a sua disposizione.

Tra i vari calciatori da lui seguiti, secondo quanto riportato da FootMercato, ci sarebbe anche il baby prodigio del Nizza Badredine Bouanani,attaccante classe 2004 che ha esordito tra i professionisti già nel corso dello scorso campionato.

Di nazionalità franco algerina, le sue prestazioni gli hanno garantito anche una convocazione con la nazionale maggiore dell’Algeria, diventando compagno di squadra di Hossem Aouar. Sempre secondo quanto riportato dal portale francese Bounani non starebbe giocando con continuità quest’anno, e potrebbe essere uno dei possibili addii già nella prossima finestra di mercato.

Non viene specificato se l’interesse romanista possa concretizzarsi già a gennaio, o se un eventuale trattativa verrà tentata in estate, ma a quanto pare il suo profilo piace molto dalle parti di Trigoria, e Tiago Pinto potrebbe dunque tentare un tentativo per portarlo nella capitale.