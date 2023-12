Calciomercato Roma, derby a gennaio per il gioiellino: prezzo stracciato

Calciomercato Roma, sfida con la Lazio e prezzo stracciato a gennaio: prezzo fissato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le mosse e le decisioni dell’ormai imminente campagna acquisti sono destinate ad avere un peso di importanza tutt’altro che trascurabile ai fini dell’evoluzione di una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire. La squadra di Mourinho, dopo le palesi difficoltà iniziali, ha evidenziato una crescita pressoché costante, garantendosi l’approdo in piena regione Champions, affascinante quanto satura di competitors.

Da tale punto di vista, il corrente mese di dicembre non poche indicazioni potrebbe fornire ai fini dell’effettivo stato di salute e delle consequenziali ambizioni che potrebbero contraddistinguere il terzo anno di José nella Capitale. Al di là del cammino e delle decisioni di mercato, non si sottovaluti, però, il peso destinato ad essere rappresentato dalla prossima campagna acquisti invernale, distante meno di un mese e ad oggi rappresentante per la Roma una bella occasione per poter provare ad ovviare alle defezioni in difesa.

Calciomercato Roma, derby e prezzo stracciato in difesa: c’è Affengruber

Da tale punto di vista, dunque, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di TeamTalk.com, relativi alla ricerca di un valido elemento per le retrovie capitoline durante il mercato di gennaio. Come noto, i nomi accostati a Tiago Pinto sono stati numerosi e, fin qui, parrebbero rispondere soprattutto ad uno specifico insieme di caratteristiche.

Servirà ingaggiare un profilo pronto e funzionale, prelevabile altresì a condizioni vantaggiose. Al non esile corpo di giocatori monitorati, bisogna aggiungere però, adesso, anche il nome di David Affengruber, difensore austriaco dello Sturm Graz, i cui margini di crescita e un’età ad oggi assestata sui 22 anni parrebbero garantirgli un futuro radioso a livello europeo. Sulle sue tracce, oltre alla Roma, si segnala anche la presenza della Lazio, consapevole di una situazione contrattuale dalla quale potrebbero derivare importanti vantaggi.

Il legame di Affengruber con il club austriaco è attualmente destinato a scadere alla fine della prossima stagione, anche se in questo momento si registrano dei dialoghi in corso con il club per discutere di un ipotetico rinnovo. Qualora quest’ultimo non dovesse concretizzarsi, una sua uscita a gennaio potrebbe verificarsi previo il pagamento di una cifra compresa tra i 5 e gli 8 milioni di euro. Non pochissimi, certo, ma comunque ben meno di un valore di mercato che, in caso di estensione della firma, toccherebbe picchi ben più alti, compresi tra i 15 e i 20 milioni.