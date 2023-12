Calciomercato Roma, intreccio Bayern-Barcellona: gode Pinto

Calciomercato Roma, via libera del Barcellona e strada spianata per Pinto. Ecco l’intreccio di mercato che si potrebbe verificare a gennaio

In campionato non ha fatto nemmeno un minuto. Il suo impiego per il momento è stato solamente in Europa con cinque partite su cinque. Troppo poco per pensare di voler rimanere in Premier League alla corte di Unai Emery. E il futuro di Lenglet sembra scritto, con un addio a gennaio nell’ordine delle cose.

E cosa centra la Roma in tutto questo? Centra, o potrebbe centrare, perché secondo la Bild il giocatore interessa ad un club tedesco che, nei giorni scorsi, è stato anche al centro delle attenzioni giallorosse perché penserebbe per il prossimo mese di gennaio anche ad un giocatore che Pinto ha messo nel mirino. Sì, il Bayern Monaco ha in mente di rinforzarsi dietro e potrebbe prendere Chalobah, ma potrebbe anche mollare la presa visto che Lenglet è nei radar.

Calciomercato Roma, via libera per Chalobah?

Se i bavaresi di Tuchel riuscissero a chiudere per Lenglet, ma serve l’ok del Barcellona in questo caso visto che il giocatore è proprio in prestito dai catalani, allora la Roma avrebbe praticamente il via libera, o quasi, per l’assalto al difensore che i Blues hanno messo in vendita e che cercheranno in tutti i modi di lasciar partire nella prossima sessione di mercato.

Potrebbe essere l’occasione giusta per Pinto, alla ricerca di un difensore centrale come sappiamo per sopperire alla prolungata assenza di Smalling e anche alla partenza di Ndicka verso la Coppa d’Africa nel prossimo mese di gennaio. Sì, rientrerà Kumbulla però l’albanese ha bisogno di tempo per tornare in forma. E un innesto dietro serve, eccome. E Chalobah è uno nel mirino della Roma come vi abbiamo raccontato più volte.