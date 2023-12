Calciomercato Roma, tocca a Mourinho: “Bastano 15 milioni”

Calciomercato Roma, per il pupillo di Tiago Pinto bastano appena 15 milioni di euro, ma l’ultima parola spetta ancora a José Mourinho

Si avvicina la sosta invernale e la squadra di Mourinho occupa al momento la quarta posizione della classifica di Serie A. La vittoria contro il Sassuolo ha rilanciato le ambizioni della Roma, che adesso ha l’obbligo di dare continuità a questa serie di risultati positivi, per cercare di rimanere in scia della zona Champions, obbiettivo dichiarato della società e dell’allenatore.

Il mercato estivo non aveva entusiasmato i tifosi, almeno fino all’arrivo di Romelu Lukaku dal Chelsea, che ha portato una ventata d’entusiasmo all’ambiente, che ha risposto presente al giorno del suo arrivo nella capitale, con migliaia di tifosi che hanno aspettato il suo atterraggio a Ciampino.

Il belga in questa prima parte di campionato è stato un vero e proprio trascinatore grazie ai suoi gol, tuttavia i giallorossi hanno impiegato non poco tempo per trovare la forma migliore, complice una fase difensiva che ha lasciato molto a desiderare. Proprio per questo Tiago Pinto ha cominciato a sondare il mercato in cerca di un possibile rinforzo per la difesa, secondo le ultime indiscrezioni però non arrivano buone notizie per il portoghese.

Calciomercato Roma, può partire per 15 milioni: sta tutto a Mourinho

Il mercato non è ancora cominciato, eppure per il general manager della Roma Tiago Pinto è come se non fosse mai finito. Il portoghese in questi mesi non è stato con le mani in mano, ed ha continuato a sondare il mercato in cerca di possibili occasioni per la finestra invernale.

Sono molti i nomi sul suo taccuino, alcuni noti e altri meno, ma per quanto riguarda la difesa, uno dei reparti maggiormente in difficoltà in questa prima parte di campionato, uno dei nomi principali è quello del centrale dell’Arsenal Jakub Kiwior.

Il polacco è uno dei pupilli di Pinto, ma il costo del cartellino, e la concorrenza del Milan rendono l’operazione molto complicata. Di recente il giornalista polacco Maciej Siemiatkowski, è intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay, parlando del possibile futuro di molti connazionali, tra cui anche Kiwior, ecco le sue parole:

“Kiwior penso che resterà all’Arsenal. La sua valutazione è intorno ai 25 milioni ma credo che possa essere ceduto anche a 15-20. Attualmente è in un grande club inglese quindi bisogna capire anche le sue intenzioni. Sinceramente mi sembra strano che possa lasciare l’Arsenal nelle prossime sessioni di mercato perché è lì da un anno e sta continuando nel suo processo di adattamento e crescita al calcio inglese”. La cifra non è proibitiva, tuttavia resta da convincere il calciatore, ma se c’è qualcuno che può riuscirci quello è certamente José Mourinho, come è accaduto in passato con Dybala e Lukaku.