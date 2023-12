Serie A, UFFICIALE: match della Roma rinviato

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega Serie A, è stato notificato un cambiamento importante. Roma ‘coinvolta’.

Dopo aver espugnato il Mapei Stadium in rimonta, la Roma di José Mourinho è attesa dal confronto casalingo contro la Fiorentina. Un appuntamento di nevralgica importanza, dal quale i giallorossi sperano di ottenere tre punti importanti con i quali dare verve alla corsa europea.

Fino alle festività invernali, Lukaku e compagni saranno attesi da un vero e proprio tour de force. La posta in palio è davvero alta sia in campionato che in Europa League. I margini di errori si sono assottigliati in maniera importante. Sono diversi i big match che vedranno protagonista la compagine di Mourinho. Tra questi, merita un’attenzione particolare la sfida dell’Olimpico contro l’Atalanta, inizialmente in programma il 7 gennaio alle 20.45.

Serie A, cambia l’orario di Roma-Atalanta: i dettagli

Con una nota apparsa sul sito ufficiale della Lega Calcio, infatti, è stata fornita una nuova programmazione a proposito della diciannovesima giornata di Serie A.

Inizialmente in programma il 7 gennaio alle ore 18, il match Roma-Atalanta è stato infatti spostato alle 20.45, prendendo dunque il posto di Salernitana-Juventus, che dunque è stata spostata alle 18. Lo slittamento in termini di orario della sfida tra orobici e giallorossi provocherà un altro cambiamento. Roma-Atalanta sarà infatti visibile in esclusiva su DAZN.

Fermati all’Olimpico Grande Torino dal grande ex Duvan Zapata, i bergamaschi si presenteranno nella Capitale con la voglia di imprimere una svolta importante alla stagione. Di contro, l’Atalanta sfiderà una Roma che nell’ultimo scorcio della stagione è ritornata a fare la voce grossa. Appuntamento molto importante che potrebbe delineare con maggiore chiarezza le velleità europee delle due formazioni.